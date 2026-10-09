Sábado 7 de octubre de 2023. Mil noventa y cinco días pasaron desde aquel ataque en el sur de Israel, en donde en un dia más de 1.200 ciudadanos fueron masacrados y otros 250 secuestrados. Fue un ataque perpetrado por más de 5.000 terroristas del Hamás y grupos de la Yihad Islámica.
7 de octubre de 2023, una fecha para no olvidar
A tres años del ataque terrorista de Hamás, los testimonios y las pruebas sobre el violento asalto en el sur de Israel siguen conmoviendo a toda la sociedad.
Era un día festivo, a primeras horas de la mañana. El luctuoso episodio fue el resultado de un cruento asalto planificado durante años, que ha dejado profundas huellas en el sentir colectivo israelí, sin distincion en el amplio espectro multiétnico que conforma el país.
El impacto ha sido profundo. La violencia y el salvajismo de aquellos eventos, a tres años de sucedidos, no dejan de sorprender. Aun hoy surgen relatos de los ocurrido, tanto por el lado de familiares de sobrevivientes como por acciones heroicas de ciudadanos comunes, o miembros de las fuerzas de seguridad que tuvieron participación en los hechos.
Hoy día siguen recuperándose grabaciones de los celulares de las víctimas y de lo emitido en directo por las propias cámaras de los terroristas. De las comunicaciones pidiendo auxilio a familiares o de las fuerzas de seguridad al Ejército, surge un relato del espanto de los hechos in situ y en tiempo real.
Resulta desgarrador y revelador las atrocidades perpetradas, planificadas exprofeso y confesado por declaraciones de terroristas capturados, las consignas eran producir el mayor sufrimiento posible a las victimas. Es evidente que las acciones de los enemigos del Estado israelí es una máquina bien aceitada y sigue operando sin pausa.
Estas acciones están diseminadas en incontables frentes, como el de las redes sociales, como en la infiltración en diarios, televisión y los organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU), la Corte Internacional de Justicia, las universidades y tambien en diversas organizaciones no gubernamentales.
Lo mencionado representa la punta de un iceberg que está convulsionando sociedades en todo el mundo occidental. El atentado frustrado heroicamente por los pasajeros en el vuelo de Emiratos Árabes Unidos que se dirigía a Israel es otra prueba de lo expresado anteriormente.
Vuelvo a recalcar: las Fuerzas de Defensa de Israel (las FDI) están en alerta y preparadas para retomar acciones encaminadas a destruir las parcialmente recompuestas fuerzas del Hamás dentro de Gaza, de la misma forma que están dispuestas a forzar al Líbano para que asuma sus responsabilidades y a Siria para que cumpla lo pactado.
Pero, como se dice y se sabe, en Medio Oriente muy rápidamente se borra con el codo lo escrito con la mano. El largo brazo de la influencia del islamismo radical presiona para continuar la politica de sus acciones expansionistas y antioccidentales.
El paradigma occidental, por el cual se entiende que los acuerdos que se firman sean respetados en el tiempo, se han encontrado -en el pasado y mucho más en el día hoy- con una deriva oportunista en donde múltiples actores presionan por intereses de supervivencia o circustanciales, en donde los estrechos de Ormuz y Mandeb están marcando la cancha.
El conflicto entre rusia y Ucrania comienza a "desparramarse" como una peste inevitable, por lo que resulta lamentable observar cómo países europeos han perdido su capacidad de discernimento y están operando según los intereses coyunturales de Estados Unidos. Hasta pareciera que piden una guerra a gritos no evitarla, algo realmente inconcebible.
Los dirigentes desarrollan políaticas para determinados "terceros" y no en pos del bien común de sus representados. Es de esperar que la cordura se sobreponga en el concierto internacional por el bien de la humanidad, dando un respiro a la incertidumbre brindando seguridad y estabilidad como debería ser.
El autor es un santafesino radicado en Israel.