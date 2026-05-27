Argentina y la democracia

Crisis de representación política y pérdida de identidad de los partidos políticos (Parte III)

El recorrido de Patricia Bullrich refleja cómo el poder político en Argentina se adapta a conveniencias, dejando atrás ideologías y principios firmes. Su trayectoria ilustra la crisis ideológica en nuestro país, donde el llamado "pragmatismo" ha prevalecido sobre las convicciones partidarias.