Bicentenario del natalicio de Fray Mamerto Esquiú

La perspectiva católica de la construcción nacional

A doscientos años del nacimiento del beato catamarqueño, un análisis de su prédica por la concordia y su rol determinante en la jura de la Constitución Nacional de 1853.

El fraile franciscano articuló religión, orden y leyes republicanas para pacificar al país tras Caseros, dejando un legado cívico de notable vigencia actual.