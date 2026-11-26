Este año transitamos la conmemoración del bicentenario del nacimiento del beato Mamerto Esquiú, ocurrido el 11 de mayo de 1826 en el paraje Piedra Blanca, provincia de Catamarca. Fueron sus padres Santiago y María de las Nieves, y sus hermanos Rosa, Odorico, Marcelina, Justa y Josefa. Configuraban una familia sencilla, trabajadora y de vida cristiana.
La perspectiva católica de la construcción nacional
A doscientos años del nacimiento del beato catamarqueño, un análisis de su prédica por la concordia y su rol determinante en la jura de la Constitución Nacional de 1853.
El fraile franciscano articuló religión, orden y leyes republicanas para pacificar al país tras Caseros, dejando un legado cívico de notable vigencia actual.
A los cinco años, su madre lo vistió con el hábito de San Francisco, en cumplimiento de una promesa que hiciera por su restablecimiento al nacer gravemente enfermo. Mamerto, en calidad de aspirante a la Orden, contando apenas con 10 años, entró al convento franciscano de Catamarca.
Diversos registros biográficos señalan que ingresó en 1841 al noviciado entre los frailes menores de la Provincia de la Asunción en Argentina. El 15 de mayo de 1849 celebró su primera Misa. Como sacerdote se distinguió particularmente en la predicación y la oratoria, cualidades por las que fue reconocido no sólo en los ambientes eclesiales sino también en los políticos.
Caseros, religión y orden constitucional
En 1850 fue nombrado profesor de la Cátedra de filosofía del Colegio Seminario por el gobernador de la provincia. Introdujo numerosas reformas beneficiosas, incluyendo como materias obligatorias a los estudios de gramática castellana, ética y geografía.
Pronunció su primer sermón el 4 de octubre de 1851 con motivo de la Fiesta de San Francisco, desde allí ya era respetado y apreciado por su elocuencia y por su saber.
Su célebre sermón “Laetamur de Gloria Vestra” fue dado en la Iglesia Matriz de Catamarca, el 9 de julio de 1853, con motivo de la jura de la Constitución Nacional. Su oratoria llama la atención y se comienza a nombrar a Fray Mamerto como el “Orador de la Constitución”.
Se destacaba por su capacidad intelectual como hombre religioso, capaz de comprender el contexto de consolidación de las bases alberdianas para un estado nacional, conjugando la perspectiva federal, liberal y católica.
Enseñó desde una mirada religiosa, en palabras de Dalmasio Vélez Sarsfield, que las leyes políticas eran también leyes Divinas, en cuanto conducen a los pueblos por el camino del orden y de la civilización.
Por esos años posteriores a Caseros, sus llamamientos a la paz, a la hermandad y a la colaboración civil contribuyeron a crear el clima sociocultural para el nacimiento del nuevo Estado Federal Argentino.
Sin renunciar al reconocimiento de las dificultades propias de fuerzas centrífugas y tendencias sediciosas, el beato confirmaba que el momento de la materialización de un estado nacional -sin Buenos Aires- había llegado. Su espíritu de servicio y evangelización llevó al Padre a desempeñar un papel político activo, entre 1855 y 1862, como diputado y miembro del Consejo de Gobierno de Catamarca.
Luego de la batalla de Pavón, con la unificación posterior de la Confederación Argentina y el estado de Buenos Aires, Esquiú decide regresar a la vida franciscana regular, por lo que obtuvo el traslado en 1862 a un convento de misiones en Tarija, actual estado de Bolivia, como misionero apostólico, con el propósito de llevar una vida más austera y oculta.
Sin embargo, durante 1870 fue propuesto para ocupar la sede episcopal de Buenos Aires, pero se consideró indigno del ofrecimiento y se alejó del país peregrinando a Tierra Santa, Roma y Asís. En Jerusalén desea permanecer hasta el fin de sus días, sin embargo, la obediencia lo regresa a su patria con el mandato de cooperar en el restablecimiento de la vida regular entre los religiosos.
Durante el año 1879 rechaza nuevamente el nombramiento como Obispo de Córdoba, finalmente es consagrado el 12 de diciembre de 1880, y Córdoba luego de tres años vuelve a tener cabeza espiritual. En esa provincia predicó en innumerables iglesias y capillas, monasterios, hospitales, y cárceles, que fueron testigos del paso y de la voz del Obispo.
Creó el Taller de la Sagrada Familia, lugar de trabajo para las mujeres sin recurso, y llevó a cabo diversas obras de esta índole en estrecha colaboración con los párrocos. El Seminario de Córdoba se vio enriquecido por la labor promotora de Fray Mamerto con el restablecimiento de los estudios teológicos.
El sermón de la Constitución
El 9 de Julio de 1853 el beato Esquiú interpela al pueblo de Catamarca con las siguientes palabras:
“¿Veis un pueblo señores? está encadenado a lo infinito: ha nacido y se conserva bajo de esa condición: un individuo rompe a su placer ese lazo sublime; pero los pueblos no, los pueblos no son ateos, ni racionalistas, ni indiferentes; éstos sistemas son abismos donde súbitamente desaparecieran entre el estrépito del hierro y de la conflagración (...)"
"(...) el individuo formula atrevidamente un pensamiento sobre las ruinas de la verdad que puede él devastar y se conservará, merced a la brevedad de su existencia, y a lo diminuto de su ser; pero la vasta combinación de un pueblo se desorganizaría en el momento de suplantar un error a la verdad, un sistema a la tradición: en él todo es grande: verdades grandes, intereses grandes, actividad inmensa”.
En su análisis Esquiú confirma el largo camino transitado por una identidad colectiva forjada en la ruptura colonial de 1810, confirmada en los sucesos de Tucumán de 1816 y consagrada en el texto constitucional de 1853. Su sermón es una pieza de enorme vigencia y valor histórico. Para evitar tiranías eternas, fratricidios permanentes, el beato de Catamarca alienta:
“Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin leyes no hay patria, no hay verdadera libertad; existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y males de que Dios libre eternamente a la República Argentina; y concediéndonos vivir en paz, y en orden sobre la tierra, nos dé a todos gozar en el cielo de la bienaventuranza en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, por quien y para quien viven todas las cosas”.
En palabras del Sermón de Fray Mamerto Esquiú “la vida y conservación del pueblo argentino depende de que su Constitución sea fija; que no ceda al empuje de los hombres; que sea un ancla pesadísima a que esté asida esta nave, que se ha tropezado en todos los escollos, que se ha estrellado en todas las costas, y que todos los vientos y todas las corrientes la han lanzado".
"(...) Renunciamos con justicia a nuestra primera metrópoli: descabezamos después la república, y todos los pueblos se precipitan a apoderarse de la presa: conquistamos la soberanía nacional, después la soberanía provincial (...)"
"(...) y si no es la debilidad de nuestra campañas, habrásen erigido en nuestro suelo desierto cien estados soberanos; destruimos la monarquía, fuimos republicanos, ora unitarios, ora federales; reacción, anarquía, gobierno de un año, de dos años, triunviratos, dictaduras, oligarquías (...)”.
Otros sermones relevantes
Si bien el Sermón de la Constitución ha sido estudiado en profundidad y recuperado por la historiografía en sus distintos trabajos, existen otros importantes sermones que se pueden comprobar en las fuentes y archivos del 28 de marzo de 1854, en el momento de la instalación del gobierno nacional; o el del 25 de mayo de 1856, con motivo de la instalación del gobierno provincial.
También el del 27 de octubre de 1861, luego de la batalla de Pavón; el del 24 de septiembre de 1875, en el marco de la reforma constitucional provincial de 1855; el pronunciado en la catedral de Buenos Aires el 8 de diciembre de 1880, tras la capitalización de la ciudad, y el del 23 de diciembre de 1881, en el que evocó al fundador de la Universidad de Córdoba, Fernando Trejo y Sanabria.
En tiempos recientes, la Legislatura de la provincia de Santa Fe ha aprobado una nueva Carta Orgánica Provincial. Tarea necesaria, en momentos y coyunturas de incertidumbres, principios y nuevos derechos. El ejercicio de recuperar el Sermón de la Constitución no deja de ser una operación intelectual provechosa en nuestros días.
Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos.