Medio Oriente

Israel: elecciones y el día después

La paridad en el parlamento obliga a tejer acuerdos estratégicos para gobernar, bajo la sombra de un conflicto internacional que sigue escalando posiciones. El conteo parlamentario en Israel exige 61 bancas en la Knéset. Benjamin Netanyahu y Gadi Eisenkot negocian alianzas clave en medio del conflicto regional.