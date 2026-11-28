Queridos amigos. ¿Cómo están? Por estas horas, en toda la Iglesia celebramos la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, o Fiesta de Cristo Rey. Muchos de nosotros salimos a la calle para proclamar que Jesús es el único Rey. Y es bueno hacerlo públicamente.
"Argentina levántate y camina"
Mientras se conmemora la Fiesta de Cristo Rey, las sinceras palabras y el mensaje esperanzador del papa León XIV, máximo pastor y líder indiscutido de la grey católica, aún retumban con fuerza en los corazones de cientos de miles de argentinos. ¿Será posible encaminar a una dirigencia política que en muchos casos ha perdido el contacto con el pueblo, mientras la gente común reclama mayor sensibilidad, cercanía y contención?
Pero, realmente, siendo sinceros,... ¿podemos decir que Jesús reina en nuestros corazones, en las familias, en las escuelas, en el Congreso? ¿El Evangelio incide en nuestra vida cotidiana?
Remontándonos en la historia, es importante señalar que la Fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925, a fin de recordarnos que solo "Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida"; solo Jesús es nuestro único Salvador.
Por supuesto que hay muchos otros que se presentan como reyes, pero al ser humanos y limitados, fracasan... y con ellos también fracasan pueblos enteros. Por eso es importante recordar que en esta Solemnidad de Cristo Rey los textos bíblicos afirman que la verdadera realeza consiste en servir y amar a todos. El Evangelio es muy explícito al decir:
"En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con Él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante Él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda (...)".
"Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan ustedes, benditos de mi Padre; hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme (...)".
"Entonces los justos le contestarán: 'Señor,... ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?'. Y el rey les dirá: En verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron".
El texto de hoy es una joya, una de las más bellas páginas del Evangelio. ¿Por qué se preguntarán? Porque Jesús no solo se identifica con cada persona, sino que Él se encuentra en cada uno de nosotros diciendo: "Tengo hambre, tengo sed, estoy enfermo".
Y Él mismo lo afirma diciendo: "Todo lo que hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron". Sin lugar a dudas, este principio cristológico se transforma en la clave para organizar nuestra pastoral en la Iglesia, y para orientar la vida política, económica y social.
Curiosamente pasa el tiempo, se multiplican los documentos, sin embargo, Jesús sigue sufriendo la humillación en muchos hermanos nuestros empobrecidos, marginados y abandonados. Y ante esa realidad, está claro que la dirigencia política, lamentablemente, ha perdido el contacto físico con el pueblo.
La gente común reclama una mayor sensibilidad, cercanía y contención. Entonces, celebrar la Fiesta de Cristo Rey en las circunstancias actuales, implica una confesión pública de la fe, pero sobre todo un compromiso concreto con nuestros hermanos.
Jesús no es una estatua de yeso o de madera. Jesús tiene carne, tiene huesos, tiene nombre y apellido. Está a nuestro lado y de nustro lado. ¿Si no servimos a nuestros hermanos, a quién servimos? ¿A quién adoramos?
El papa León XIV, en la Vigilia de Oración en Buenos Aires, consciente de tantas idolatrías, invitaba a los jóvenes a seguir a Cristo y a no dejarse llevar por las falsas ideologías. Por ello les decía:
"Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. La envidia y el egoísmo pueden llevarnos a tratar a las personas como objetos (...)"
"Hay también quienes hacen negocios ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído,... ¡levántense!".
Ha llegado la hora de jugarnos más por Jesús y por nuestra patria. No podemos mirar más al costado viendo tantas injusticias y contrastes, tantas postraciones y humillaciones que sufren muchos de nuestros hermanos.
No tengamos miedo de defender los valores evangélicos y humanos, como lo hizo en forma tan profética el papa León XIV en su visita a nuestra querida patria, Argentina. Por eso, que siempre tengamos presente la frase del Evangelio de hoy: "Todo lo que hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron".
Que todos tengamos una linda semana. Que Dios nos bendiga.