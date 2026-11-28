Comenatrio bíblico

"Argentina levántate y camina"

Mientras se conmemora la Fiesta de Cristo Rey, las sinceras palabras y el mensaje esperanzador del papa León XIV, máximo pastor y líder indiscutido de la grey católica, aún retumban con fuerza en los corazones de cientos de miles de argentinos. ¿Será posible encaminar a una dirigencia política que en muchos casos ha perdido el contacto con el pueblo, mientras la gente común reclama mayor sensibilidad, cercanía y contención?