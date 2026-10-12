Publicado en francés en 1945 por Éditions de l'Oubli, en Bucarest, "El vampiro pasivo" (Le Vampire passif) ocupa un lugar singular dentro de la producción de Gherasim Luca (1913-1994).
Anatomía del deseo
Concebido durante la Segunda Guerra Mundial, este volumen clave del autor combina teoría, poesía y experimentación visual en el marco del surrealismo rumano.
Concebido durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el volumen reúne textos escritos en un contexto marcado por la persecución antisemita en Rumania y refleja el interés del autor por las investigaciones desarrolladas por el grupo surrealista de Bucarest.
Lejos de adoptar una estructura narrativa convencional, el libro combina reflexión teórica, escritura poética, imágenes oníricas y experimentación verbal en una composición que desdibuja los límites entre ensayo, manifiesto y creación literaria.
La obra se divide en dos secciones, "L'objet objectivement offert" y "Le Vampire passif". En la primera, Luca desarrolla el concepto del "objeto objetivamente ofrecido", una formulación vinculada a las búsquedas surrealistas en torno al azar objetivo, el deseo y el objeto.
La segunda parte traslada esas ideas al plano literario mediante una sucesión de imágenes, asociaciones libres y episodios donde el vampiro funciona como una figura simbólica antes que como un personaje perteneciente a la tradición fantástica. La edición original incorpora, además, una serie de fotografías de objetos realizados por el propio autor como complemento de sus planteamientos teóricos.
"El vampiro pasivo" pertenece a la primera etapa de la trayectoria de Luca, desarrollada íntegramente en Rumania antes de su exilio en Francia. Lo precedieron títulos como "Un loup à travers une loupe" (1942) y "Quantitativement aimée" (1944). En años siguientes aparecieron "Dialectique de la dialectique" (1945), escrito junto con Dolfi Trost, "Les Orgies des Quanta" (1946) y "Le Secret du vide et du plein" (1947).
Tras establecerse en París en 1952, continuó su exploración poética con obras como "Héros-Limite" (1953), "Ce Château Pressenti" (1958) y "L'Extrême-Occidentale" (1961), además de desarrollar una reconocida actividad como intérprete oral de sus propios textos. Dentro de la bibliografía de Luca, este volumen destaca por reunir en un mismo libro una exposición teórica y su correspondiente desarrollo literario.
Esa articulación entre reflexión conceptual, experimentación lingüística y producción de objetos surrealistas lo distingue del resto de sus publicaciones de la década de 1940 y lo convierte en un testimonio representativo de las investigaciones emprendidas por el surrealismo rumano durante los años de la guerra.
La obra también documenta una etapa decisiva en la evolución intelectual del autor, previa a su radicación definitiva en Francia. La presente traducción es de Christian Santacroce.