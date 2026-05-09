Un poema salva un día

La fatalidad de la consciencia (“Pido silencio”, de Pablo Neruda)

Una reflexión sobre la necesidad vital de ensimismarse, despojándonos de lo superfluo para habitar en ese tiempo lo esencial. Inspirado en un poema de Neruda, se explora cómo la soledad reflexiva conduce a un profundo grado de consciencia que deja a la vida y su circunstancia en su versión más diáfana, con la capacidad de darle sentido a la existencia.