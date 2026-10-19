Viajando en alfombra mágica

"La alfombra voladora" (1880), célebre pintura al óleo del artista ruso Viktor M. Vasnetsov. La obra es una de las primeras y más representativas expresiones de la pintura fantástica y nacionalista romántica de Rusia, inspirada en los cuentos de hadas tradicionales y las bylinas (poemas épicos eslavos). La escena representa al príncipe Iván volando por los cielos nocturnos sobre una alfombra mágica, transportando un jaulón de oro. De fondo se adivina un paisaje con luces y un río.