El giro de Estados Unidos por Malvinas

Una oportunidad que Argentina debería aprovechar

Imaginemos por un momento el candado de una bóveda de altísima seguridad; una estructura que ha permanecido sellada y blindada durante más de cuatro décadas. De repente, se escucha un clic inesperado. No se abre de par en par, pero ese sonido metálico resuena con tal fuerza en los pasillos del poder global que ha puesto a las cancillerías a trabajar horas extras, sin lugar a dudas.