Por estas horas, una filtración en Washington volvió a poner en escena una pregunta que parecía clausurada: ¿puede cambiar el equilibrio internacional en torno a Malvinas?
Una oportunidad que Argentina debería aprovechar
Imaginemos por un momento el candado de una bóveda de altísima seguridad; una estructura que ha permanecido sellada y blindada durante más de cuatro décadas. De repente, se escucha un clic inesperado. No se abre de par en par, pero ese sonido metálico resuena con tal fuerza en los pasillos del poder global que ha puesto a las cancillerías a trabajar horas extras, sin lugar a dudas.
La posibilidad, todavía difusa, de que Estados Unidos revise matices de su histórica cercanía con el Reino Unido no implica un giro automático en la cuestión de fondo. Pero sí revela algo más importante: el conflicto nunca estuvo cerrado; sólo estuvo estabilizado en términos favorables a Londres.
En este punto, también conviene detenerse en la propia naturaleza de la filtración. En política internacional, las filtraciones rara vez son neutrales: muchas veces forman parte de estrategias indirectas de señalización entre Estados. Existen, al menos, dos lecturas posibles.
Por un lado, que sectores de Estados Unidos hayan promovido la difusión para introducir presión sobre el Reino Unido en otros frentes de negociación internacional en particular, en escenarios de alta tensión como Medio Oriente, utilizando Malvinas como variable de influencia lateral.
Es legítimo analizar este hecho como estrategia de diplomacia transaccional, un enfoque de política exterior basados en intercambios recíprocos y resultados inmediatos. Es posible que el Reino Unido esté reforzando la cohesión interna en torno a las Islas, y al mismo tiempo señalando cierta autonomía frente a Estados Unidos.
Como también es legítimo pensar que Estados Unidos está intentando sostener su protagonismo geopolítico señalando que ya nada es estático, que la fidelidad debe reafirmarse con mayor frecuencia.
Que la propia filtración haya sido funcional a intereses británicos: una forma de reforzar cohesión interna, endurecer posiciones frente a Argentina y, al mismo tiempo, marcar márgenes de autonomía respecto de Washington en un contexto internacional incierto, incluso buscando mayor alineamiento con la Unión Europea.
Ninguna de estas hipótesis puede confirmarse con la información disponible. Pero ambas reflejan un punto relevante: el conflicto por Malvinas no circula aislado, sino inserto en dinámicas geopolíticas más amplias, donde incluso los gestos indirectos como una filtración pueden tener múltiples destinatarios.
Argentina enfrenta entonces una situación conocida en la historia de las relaciones internacionales: no todas las oportunidades son decisiones formales. Algunas aparecen como grietas. Y las grietas, en política exterior, se aprovechan o se pierden.
El Reino Unido reaccionó con rapidez reafirmando su soberanía sobre las islas y endureciendo su discurso público frente al reclamo argentino, en línea con una posición histórica que considera el tema cerrado y sostiene la autodeterminación de los isleños como principio rector.
Al mismo tiempo, las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien volvió a calificar el reclamo como "innegociable" y aseguró que su gobierno está haciendo "todo lo posible" para recuperar las islas por la vía diplomática, reactivaron el tono político del conflicto en el plano doméstico e internacional.
Nada de esto es menor: lo que se está reconfigurando no es la soberanía en sí, sino el clima en el que esa soberanía se discute. Ahí es donde el problema y la oportunidad exceden la diplomacia tradicional. El conflicto no se define únicamente por la ocupación territorial o el derecho internacional.
Existe una disputa persistente en el plano simbólico, donde se construyen legitimidades, percepciones y sentidos compartidos. En ese terreno, el Reino Unido ha sido consistente: desarrolló una red institucional, cultural y comunicacional capaz de proyectar una imagen internacional sólida, coherente y favorable a su posición.
Argentina, en cambio, ha mostrado una debilidad estructural: iniciativas fragmentadas, discontinuidad política y escasa proyección narrativa hacia el exterior. El resultado es claro: mientras el conflicto sigue abierto en términos jurídicos, en el imaginario global tiende a percibirse como un episodio cerrado en 1982.
Por eso, el eventual "giro" de Estados Unidos no debería interpretarse como una solución, sino como una advertencia. Si el tablero internacional se mueve, Argentina necesita algo más que razón histórica. Necesita capacidad de incidir.
En este punto, el concepto de poder blando desarrollado por Joseph Nye resulta central: la posibilidad de influir no a través de la coerción, sino de la atracción, la cultura y los valores. En conflictos de larga duración, donde la diplomacia formal se estanca, el poder blando no es accesorio: es estratégico.
El turismo de memoria, entonces, aparece como una herramienta concreta para disputar ese terreno. La cultura, el arte e instancias de cooperación científica han dado resultados concretos en lo que refiere al campo simbólico en otros conflictos internacionales, un aspecto que Argentina no ha explorado en este caso.
No se trata de turismo en sentido comercial, sino de experiencias que construyen relato: recorridos, museos, testimonios, activaciones culturales y espacios de reflexión que vinculan historia, derechos humanos y soberanía. Aquí es donde resulta especialmente ilustrativo mirar otros antecedentes recientes del sistema internacional.
El caso del archipiélago de Chagos, disputado entre el Reino Unido y Mauricio, marca un precedente relevante. En 2019, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva señalando que la separación de Chagos fue ilegal y que el Reino Unido debía poner fin a su administración, postura luego respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Más allá de que Londres aún mantiene control efectivo, el caso demuestra algo clave: incluso administraciones coloniales consolidadas pueden ser crecientemente cuestionadas en el plano jurídico y simbólico. La ocupación no garantiza legitimidad permanente. La experiencia internacional muestra además que esto no ocurre solo en tribunales.
Procesos como Irlanda del Norte, Gibraltar o iniciativas entre Japón y Corea del Sur evidencian que las políticas de memoria pueden generar nuevas condiciones de diálogo, incluso sin resolver completamente los conflictos de soberanía.
Incluso en el propio caso Malvinas existen antecedentes relevantes. El Plan Proyecto Humanitario de identificación de soldados en el Cementerio de Darwin, desarrollado con la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, demostró que es posible articular cooperación, memoria y reconocimiento mutuo sin renunciar a posiciones soberanas.
Y ahí está la clave. Si la comunidad internacional comienza a revisar aunque sea parcialmente sus certezas sobre Malvinas, Argentina debería estar preparada para ocupar ese espacio con una narrativa consistente: una que combine derecho internacional, memoria histórica, derechos humanos y proyección cultural. No alcanza con insistir en la legitimidad jurídica si no se construye legitimidad simbólica.
La pregunta, entonces, no es si Estados Unidos "cambiará de lado". Eso es improbable. La pregunta es si Argentina será capaz de aprovechar cualquier reconfiguración del escenario global para reposicionar el conflicto en términos favorables. Porque las ventanas de oportunidad no garantizan resultados.
Solo exponen la diferencia entre quienes tienen una estrategia y quienes reaccionan a los acontecimientos. Malvinas sigue siendo una causa vigente. Pero quizás el desafío más profundo sea otro: transformar esa causa en una política sostenida, capaz de proyectarse hacia el mundo con inteligencia, sensibilidad y vocación de futuro.
Porque en definitiva, la soberanía no es sólo una cuestión de mapas, tratados o administraciones efectivas. También es una construcción colectiva de sentido, memoria y proyección internacional. Y en ese terreno, Argentina todavía tiene mucho por decir.
Si existe una ventana, no será para recuperar de inmediato un territorio, sino para recuperar algo igual de decisivo: la capacidad de instalar nuestra voz en el mundo con claridad, coherencia y legitimidad.
Tal vez el verdadero punto de inflexión no dependa de un giro externo, sino de nuestra propia capacidad para construir con creatividad, persistencia y visión estratégica las condiciones de una soberanía posible. Porque en el siglo XXI, la soberanía no solo se reclama. También, y sobre todo, se construye