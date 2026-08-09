Gasoducto Metropolitano

El desafío de transformar la infraestructura troncal en un motor del desarrollo de la región

La llegada de este emprendimiento promete cambiar la realidad de miles de familias y empresas en Santa Fe, impulsando el desarrollo económico local y la equidad social. La obra, financiada mayormente por la provincia, busca garantizar el acceso al gas natural y mejorar la calidad de vida en la región.