Los detalles son importantes. Hacemos malabares para que la prisa no nos trague. Un resplandor mordisquea nuestros ojos pero las certezas son esquivas. No conocemos completamente nada. Construimos una identidad cimentada en nuestras experiencias.
Desconocidos...
Elaboramos un paisaje interior con fragmentos que trascienden nuestros cuerpos. Aprendemos a vivir desde la perplejidad de una realidad que desorienta, y un vértigo que llega con la novedad del gesto o la palabra. Descubrimos en los otros, afinidades y distancias.
Jugamos al gallito ciego. Concordamos por momentos. Sin embargo seguimos siendo un poco desconocidos. Igual nos atrevemos al amor. Descubrimos las diversas formas de ser debajo del dolor o detrás de una sonrisa.
Hay mucho que ignoro de vos, aunque siento felicidad cuando te nombro. No sé, por ejemplo, en qué pensás en ese instante en qué abandonás el ruido y apoyás sobre la almohada tus verdades. No sé si tus deseos rondan la geografía austral de mi nostalgia. Hoy llueve apenas y me gustaría mostrarte entrelíneas de mi tiempo.
Alguna vez respiré salinas. Transpiré resabios de mar extrañando los acantilados que ansiaban mi carne destrozada entre sus piedras. Los cactus del desierto me heredaron sus espinas. Pero ahora mi silencio tiene la paz de la montaña, la transparencia de las aguas que reflejan la compleja sencillez del universo.
No puedo adivinar el contenido exacto de tu alma. Voy tomando la extensión de tus vivencias, latifundios de tus manos. Porque cambiamos como los vientos. Y giramos como la tierra sobre el eje incierto de los afectos.
Tenemos en los bolsillos restos de puentes rotos, de vínculos gastados, semillas guardadas de historias viejas. Ofrecemos la intensidad de lo que somos. Y nos miramos, una y otra vez, con la reminiscencia de lo recóndito. Pero no revelamos todo.
No podemos. O no queremos. Y hay tantas cosas que no sé de vos, tantas cosas que no te digo. Y los detalles son importantes. Necesitamos abrir el corazón a la esperanza. Hace bien correr el riesgo. Si una noche anónima ves luciérnagas tocando tu soledad, es mi ternura buscando excusas para abrazarte.