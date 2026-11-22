No puedo ser la mujer que quieres. Y tú no serás mi dios. No haré tu voluntad en esta tierra que habito. No me declararé en guerra con tu sexo, ni necesito tu redención sobre mi cuerpo. No rompas mi corazón porque no me comprendes. Soy esta herida intentando sanar desde el origen.
El todo es más que la suma de las partes
Un poema íntimo que reflexiona sobre la entrega amorosa sin ataduras, la búsqueda de una mirada sincera y la necesidad de construir un pacto mutuo de respeto.
No me define el desamparo, la sexualidad, la erudición o el culto. Si me respetas, te haré el amor como lo hace una mujer entera, con esas sencillas devociones cotidianas que construyen un pacto de esperanza.
Ámame sin cronologías, deséame más allá de la seducción del horizonte, disfruta conmigo de la liturgia caprichosa de los ríos, del fulgor impreciso del paisaje, de la frescura de la hierba mojándote los pies. Quédate en mis orillas admirando la piedra que se eleva, escuchando en el silencio esa voz interior que te aclara y te perturba. Deja descansar los monstruos. Los tuyos y los míos.
No te enamores solo de mi boca, de mi pelo, de mis curvas. Concéntrate en los latidos. Mira a través de mis ojos y no temas el abismo. Vislumbra la suavidad, la cosmogonía de la ternura prevaleciendo en la bestialidad de este tiempo. Si me quieres como soy, yo voy a hacer lo mismo. Anímate al amor conmigo cada día. Pocos pueden entrar al lugar sagrado.