Es de una enorme satisfacción y hasta de un gran alivio desenmascarar a un presumido y más aún, ver como cae su propia mentira. La sensación de justicia y tranquilidad es innegable cuando la arrogancia finalmente choca con la realidad.
"Dandy": cuando la arrogancia choca con la cruda realidad
Detrás del traje impecable y las poses de café, la farsa de un falso bacán porteño escondía la amarga entrega de dos mujeres ignoradas por su propia soberbia. El célebre tango expone la decadencia moral de quien fingía riqueza y linaje en la noche porteña a costa del sacrificio silencioso de su madre y su hermana.
Bajo ese enfoque los poetas Agustín Irusta y Roberto Fugazot, con la música de Lucio Demare, dieron forma y vida en 1928 al tango "Dandy", popularizado en su tiempo por Carlos Gardel. Este tango no solo denuncia a un tipo que se hace pasar por "niño bien", sino que lo desnuda moralmente. De entrada, para que no queden dudas, "le arranca la careta".
Para quienes no lo conocieron antes, era un dandi, bacán o niño bien, pero para quien la sabía lunga y conocía el paño, siempre fue un "seco", alguien sin peso, un puro cuento y encima, algo más grave aún: "confidente", "delator", "botón".
Y "¡Queré má!": ni siquiera se destacó en el ambiente de malevos, calaveras y vivillos que fue el lugar en el que nació, no perteneció ni siquiera al mundo del que presume, es a todas luces: "un impostor entre impostores".
Necesariamente el autor introduce en la letra la estocada más atinada: hablar de su madre y de su hermana, quizás para ablandarle su aire de grandeza. Mientras él juega a ser señorito, su madre y su hermana entregan su vida en el taller de costura para salir del pozo.
Él despilfarra el "vento" a cuenta de su farsa y al presumir ni recala en el sufrimiento de las mujeres de la casa. No le hace mella la condena moral.
Hay hombres que poco necesitan para sentirse importantes: buen traje, una sonrisa estudiada, una parla desconcertante, alguna amistad conveniente y fundamentalmente alguien que pague las cuentas de la mentira (su madre y su hermana).
El dandi es todo eso para transformarse "de mentira" en un hombre de mundo que aún no palpa cómo es la vergüenza, pues se pasea por los cafés con corte y en una posición social que no le pertenece, porque detrás de esa fachada no hay fortuna ni linaje y tampoco respeto con quienes comparte la vida y el ambiente:
"Dandy... Ahora te llaman los que no te conocieron/ cuando entonces, eras terrán./ Porque pasas por niño bien/ Y ahora te crees que sos un gran bacán./ Más yo sé, Dandy/ que sos un seco y en el barrio/ se comentan fullerías para tu mal./ Cuando sepan que solo sos confidente/ Tus amigos del café, te piantarán"
El tango arranca con una primera historia totalmente contradictoria: los que hoy lo admiran no conocieron al verdadero Dandy, no saben que solo calificaba para "muchacho común" (un terrán), pasa por "niño bien", aparentemente un ascenso impuesto por él mismo, y por ese motivo todos creen que es un "gran bacán". Aparece la voz que deschaba la verdad, que era un "seco" y ahí se terminó la fiesta.
Pero faltaba algo más, tal vez la estocada más fuerte: que en el barrio todos hablan de él y no bien precisamente y lo destruyen con una palabra que socialmente lo acuestan: "es confidente", es "delator" "que pasa información. Crece su temor y el que anticipa no traiciona sabe que va en camino de echarlo de su propio mundo:
"Has nacido en una cuna/ de malevos calaveras/ de vivillos y otras yerbas./ Sin embargo quién diría/ que en el circo de la vida/ Siempre fuiste un gran chabón/ Entre la gente del hampa/ has tenido performance/ porque baten los pipiolos/ que se ha corrido la bolilla/ y han junao que sos/ un batidor"
La ironía no se hace esperar: su cuna fue de malevos, calaveras y vivillos, es decir, en un ambiente pesado de códigos y reglas propias donde sus integrantes aprenden fundamentalmente a sobrevivir, pero para nuestro personaje, nada de eso ocurrió, nunca se destacó, no tuvo actuación ni categoría.
Todos los de la barra lo tienen junado. La humillación es categórica y la acusación demoledora: es un "batidor" y en el arrabal, el "delator" no tiene cabida, bueno sí… en el metro ochenta:
"Dandy/ en vez de darte tanto corte/ pensá un poco en tu viejita y en su dolor/ Tu pobre hermana en el taller/ su vida entrega con entero amor./ Y por las noches/ su almita enferma/ con la de tu madrecita/ en una sola, sufriendo están/ cuando un día llegue a nevar tu cabeza/ A tu hermana y a tu vieja, llorarás"
La verdadera tragedia no se hizo esperar. El supuesto "Dandy", el gran señorito, el que se movía entre gente importante recibe lo merecido, le tocan el corazón y empieza a conocer el precio de la farsa. Le tocan a la "vieja" y a la "hermana", una que sufre y otra que trabaja.
Ambas están unidas por la misma línea de sacrificio y sufrimiento, mientras él disfruta de una realidad que no le corresponde, entonces sí, el tiempo se tomará el trabajo del merecido castigo cuando las canas, la vejez y la soledad le pasen la factura.
Ya es tarde… de qué vale llorar. Hay mentiras que pueden engañar a un barrio, a un café y por qué no, a una ciudad entera, pero hay una persona a la que jamás podremos engañar: a "nosotros mismos". El Dandy pasó la vida construyendo una fachada. Intentó ser admirado por lo que aparentaba, pero jamás se preguntó quién pagaba el precio de esa apariencia.
Puede resultar hasta cómico o irónico que se lo defina como "seco, chabón y batidor", pero cuando la madre y la hermana aparecen es la escena, tal vez la imagen más poderosa y conmovedora, este "niño bien" no podrá ocultar jamás la pobreza del alma con un empilche elegante.
Hay algo muy doloroso en ese personaje, que nunca podrá devolverle a esas dos mujeres los años que les robó. Será entonces, tal vez, quizás, por qué no, el momento del arrepentimiento cuando ya no queda nadie para pedirle perdón.
Hasta la próxima.
¿Y a este quién lo conoce?
Todos lo conocían como Dandy. Siempre impecable, traje ceñido al cuerpo, camisa de seda, corbata al tono, sombrero acomodado y estudiado, zapatos relucientes y una manera de caminar que parecía pertenecer a otra clase.
Todos lo miraban y por debajo comentaban "este sí que sabe vivir". Su sonrisa confundía y sabía que lo imaginaban pertenecer a una familia importante, una generosa cuenta bancaria y vida a la que no le faltaban las comodidades,
Era elegante por donde se lo mire, pero en realidad vla que era mucho más "elegante" era la mentira: era un seco sin prestigio que vivía de las apariencias y aceptaba las invitaciones de café, o garroneaba una comida importante.
Tenía una capacidad asombrosa para hacer creer a los demás que estaba siempre un escalón por encima del resto, pero había algo que él no veía: mientras se paseaba hablando de tangos, carreras y minas, en su casa humilde del barrio, dos mujeres sostenían su mentirosa vida.
Eran su madre envejeciendo y su hermana trabajando a destajo. Ambas mujeres sabían cuál era el destino de su trabajo y sufrimiento, pero él seguía jugando a quien no era.
Pero un día dejó de ser joven y en soledad: desaparecieron las reuniones, sus amigos ya no se acordaban, la ropa elegante comenzó a ser vieja y los espejos le empezaron a devolver la imagen con la que ya no podía engañar. Apareció una cana, otra y después varias.
Una mañana el Dandy comprendió que el tiempo había hecho lo que ningún enemigo pudo hacer: le sacó la máscara. Él buscó a su madre y a su hermana pero ya no estaban, y en aquel silencio -aquella terrible ausencia- comprendió demasiado tarde que durante años había vivido de lo único que nunca supo valorar: el sacrificio de quienes lo amaban.