La Tangoteca

"Dandy": cuando la arrogancia choca con la cruda realidad

Detrás del traje impecable y las poses de café, la farsa de un falso bacán porteño escondía la amarga entrega de dos mujeres ignoradas por su propia soberbia. El célebre tango expone la decadencia moral de quien fingía riqueza y linaje en la noche porteña a costa del sacrificio silencioso de su madre y su hermana.