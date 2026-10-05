La Tangoteca

Al mundo le falta un tornillo...

Con humor amargo y lunfardo, la célebre obra retrata el impacto social de la crisis de 1930 y conserva una vigencia asombrosa en la cultura popular argentina. La sátira poética desnuda la pérdida de valores y la desesperanza de una época difícil, transformando el desamparo popular en una comedia trágica inolvidable.