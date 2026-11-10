Durante mis años de pediatra coordinando urgencias e internaciones, prevenir el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y, en consecuencia, la bronquiolitis severa en lactantes, ha sido una preocupación permanente y prioritaria. Ver a cientos de familias atravesando la angustia por esta grave enfermedad durante los primeros meses de vida de sus bebés era una constante, temporada tras temporada.
La vacuna que cambió la protección de los recién nacidos en Argentina
A tres años de su inclusión obligatoria en el calendario, la inmunización materna contra el virus sincicial respiratorio marca un antes y un después en el país.
Por eso, desde mi rol actual como investigador, haber liderado los ensayos clínicos de la vacuna materna bivalente contra el VSR en Argentina y constatar sus sobresalientes resultados, a tres años de su incorporación al Calendario Nacional de Vacunación, me genera una enorme satisfacción.
La Argentina no solo tomó una decisión pionera en diciembre de 2023 al convertirse en el primer país del mundo en implementar esta estrategia, sino que también demostró cómo una política de salud pública bien diseñada e implementada logra un avance histórico que transforma vidas.
El valor esencial de esta intervención radica en proteger a los lactantes desde el primer segundo de vida: la madre recibe la vacuna, genera defensas y se las traspasa al bebé a través de la placenta. El recién nacido llega al mundo protegido para sus primeros seis meses de vida, la ventana de mayor vulnerabilidad.
Los datos acumulados en este tiempo hablan por sí solos y confirman lo que vemos en la práctica diaria. Las campañas anteriores ya nos mostraban una efectividad del 78,5% para la prevención de cuadros graves en bebés de hasta 6 meses y del 82,1% en menores de tres meses.
Ver que en este 2026 cerca del 80% de las embarazadas de nuestro país se ha inmunizado es la confirmación de que la sociedad confía en la ciencia y en la prevención prenatal. Mantener una alta cobertura en cada nuevo embarazo y en cada nueva temporada es lo que nos permitirá seguir anticipándonos al virus y proteger lo más valioso que tenemos, desde su primera respiración.
El autor es médico pediatra e investigador principal de los ensayos clínicos de la vacuna contra el VSR en Argentina.