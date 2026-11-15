Para comenzar, quisiera que veamos la etimología de la palabra que nos compete. Esa palabra, misericordia, proviene de la unión de dos vocablos originarios del latín. Miser, que significa miseria, pobreza extrema, dolor supino. Y cordis: corazón, afecto. Es decir "aquel que ama y protege a un desvalido, a un necesitado de cuidado y cariño".
El papa de la misericordia
Elñ autor nos brinda una reflexión sobre el valor del afecto hacia los más desvalidos y el mensaje de justicia social que dejó el pontífice durante su recorrido por el país.
Esta palabra es de alto significado para calificar a una persona. El propio Jesús lo dijo: "Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial lo es con ustedes" (Lucas, cap. 6, vers. 36), en el fundante "Sermón de la montaña". Jesús fue misericordioso porque sus preferidos eran los pobres, los miserables, los enfermos, las viudas, los niños, los necesitados en general.
Las multitudes lo seguían no para que les perdone sus pecados sino porque Jesús tenía el poder de sanación. Cuántos enfermos se acercaban a él pidiéndole que los ayude. "Señor, que vea" le pidió un ciego y vio. "Señor, mi hija acaba de morir, pero ven impónele tu mano y vivirá", y la niña se levantó (Lucas, cap.18, vers. 35/43).
La visita del papa tuvo esa característica, primero los desvalidos y los enfermos, después, durante todo el recorrido, el pueblo, el pueblo simple y cariñoso que le brindó su afecto y le fue manifestando sus problemas cotidianos. Y obtuvo sus respuestas en discursos posteriores:
"Tener en cuenta a los pobres en la distribución de las riquezas"; "La jerarquización del trabajo porque tiene función humanizadora"; "La propiedad privada no es inalienable porque tiene una hipoteca social que la limita"; "La dignidad del hombre exige al Estado darle posibilidades de tierra, techo y trabajo"; "La economía está al servicio del hombre y no el hombre de la economía" .
Esas afirmaciones se pueden tildar de políticas, pero responden a la defensa universal de la dignidad humana y forman parte de la Doctrina Social de la Iglesia. El punto clave de esta visita a la Argentina estuvo en el Pequeño Cottolengo Don Orione (conocido como Hogar Don Orione), donde León XIV manifestó explícitamente su misericordia con los allí depositados y excluidos.
A todo esto podemos sumarle los encuentros con diferentes grupos argentinos, como el de trabajadores y empresarios, donde fundamentó la necesidad de caminar juntos para el engrandecimiento del país y la comunión fraterna entre argentinos. Todo junto, hacen a un momento histórico que quedará como parte de nuestro trabajo para hacer una patria fraterna y solidaria en la paz que brinda la justicia.