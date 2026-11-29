En el cierre del año

La Casa Rosada ingresó en intrincadas negociaciones para tener una semana de triunfos parlamentarios

Con varias concesiones y debates internos, La Libertad Avanza consiguió sus objetivos legislativos de corto plazo, pero antes de iniciar el trecho final deberá lidiar con más acuerdos con los gobernadores y sus bloques en el Congreso.