Los últimos días del 2026 se viven con intensidad y vértigo en la sede del Poder Ejecutivo Nacional, donde gran parte de las demandas de diversos sectores de la política tuvieron que ser atendidos por el gobierno libertario para poder avanzar con la agenda parlamentaria que requiere la voluntad de Karina y Javier Milei.
La Casa Rosada ingresó en intrincadas negociaciones para tener una semana de triunfos parlamentarios
Con varias concesiones y debates internos, La Libertad Avanza consiguió sus objetivos legislativos de corto plazo, pero antes de iniciar el trecho final deberá lidiar con más acuerdos con los gobernadores y sus bloques en el Congreso.
Desde el 26 de octubre no hay reuniones de Gabinete encabezadas por el Presidente de la Nación. A partir de esa decisión, el protagonismo quedó centrado en los cónclaves de Mesa Política que comanda la Secretaria General de la Presidencia junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo Ignacio Devitt; los primos Menem; los Caputo y la jefa de bloque en la Cámara alta, Patricia Bullrich.
La cocina de la media sanción de la Reforma Electoral
El pasado martes, la titular de la bancada violeta en el Senado llegó al palacio de gobierno a las 13:36 y a las 14:11 salió a esperar su auto oficial en la explanada que da a la calle Rivadavia. La ex ministra no quiso hablar con los periodistas que le preguntaban desde afuera de las rejas por qué se iba tan rápido de una reunión que siguió hasta pasadas las 15 hs.
Rápidos de reflejos, integrantes de la Secretaría de Comunicación y Prensa salieron a decir que la veterana dirigente había abandonado la Rosada porque tenía un encuentro con el Episcopado por el proyecto de ley de Ludopatía. Lo cierto, es que Bullrich sólo se encargó de confirmarles a los presentes que, después de idas y vueltas, ya estaban los votos para dar media sanción a la suspensión de las PASO.
Luego de los pases de factura que tuvo con Santilli tras la discusión que hubo con los cambios que se hicieron en Discapacidad sin su consentimiento, su entorno afirma que, "ella prefiere dejar clara su posición, llevarse la información necesaria sin intermediarios y seguir trabajando para que los proyectos del oficialismo se conviertan en ley".
Esta manera de actuar también está relacionada a que la funcionaria evita escuchar los reclamos que ya se le han hecho por sus diferenciaciones públicas con respecto a la gestión económica. Las negociaciones con los gobernadores y sus bloques fueron encabezadas por el Ministro coordinador y ella, con quien claramente hay divergencias a partir de la incondicionalidad de Santilli con Karina Milei. Ambos se auto proclamaron artífices del respaldo legislativo, pero los operadores del titular de la Jefatura dejaron entrever que, "Patricia hubiera preferido que no hubiera primarias, pero nunca lo va a reconocer. Igual, mientras juegue para nosotros nadie la va a cuestionar", sentenció uno de los alfiles cercanos a la hermana presidencial.
Presupuesto 2027
El otro punto en el que se pusieron de acuerdo los popes libertarios fue el de motorizar que las sesiones del jueves pasado se hicieran a la misma hora. Una forma de mantener las negociaciones de último momento en conjunto y observando lo que fuese ocurriendo en cada uno de los cuerpos parlamentarios.
La articulación para conseguir que los aliados y dialoguistas facilitaran el quórum en ambos recintos estuvo aceitada de antemano, lo que de todos modos no impidió que el mileísmo tuviera que hacer amplias concesiones a la hora de asegurarse otra victoria. El motivo de uno de los enojos que el propio Milei reconoció públicamente, tuvo que ver con que se repitiera el hecho de que sus funcionarios le pidieran que abriera la billetera con el objetivo, en este caso, de subir partidas para el financiamiento universitario, que tuvo que pasar de $7,35 billones a $11 billones de pesos, y un refuerzo del 0,35 por ciento para el INTI, el INTA, el SENASA y el CONICET.
Lo que no pueden asegurar los estrategas violetas es si algo de esto se va a poder revertir en el tratamiento que se haga del proyecto en el Senado, donde siempre el oficialismo nacional las tiene más difícil.
Ludopatía
Frente a las fuertes presiones de la Iglesia Católica argentina, a la administración de los Milei no le quedó otra opción que respaldar el proyecto de la oposición que ya tenía media sanción en la Cámara Baja y podía perder estado parlamentario. Otra táctica de la Casa de Gobierno para consolidar y apurar la agenda legislativa que promueve.
En el Senado, la aprobación de la iniciativa fue resultado de una negociación entre la jefa del bloque libertarios, Patricia Bullrich y su par del peronismo, José Mayans. Lo que sí consiguió Balcarce 50, fue que los opositores dieran los dos tercios -sobre tablas- a fin de agregar dos artículos que buscan perseguir el juego ilegal, y que se complementaron con la normativa convertida en ley, pero que vuelven a diputados así obtiene una votación favorable, que obviamente ya está pactada.
Lo que se viene
El PEN ya dio a conocer que convocó a sesiones extraordinarias en diciembre con el propósito de avanzar con lo que le queda pendiente, en particular la Ley de Leyes y las modificaciones en materia de política electoral.
En el palacio rosado se muestran optimistas con todo el temario que se hizo público, aunque desde el Justicialismo sugieran que no va a ser tan fácil atravesar el filtro de Diputados con la suspensión de las PASO, donde Sergio Massa y los primos Menem competirán para demostrar que poder de fuego tienen a partir de su relación con los mandatarios provinciales, que ya juegan sus cartas desdoblando elecciones y queriendo centrarse en los temas de sus distritos en búsqueda de no ser arrastrados por la grieta de alcance nacional.
Por su parte, si no hay cambios de último momento, mientras todo esto transcurra tras su visita a Paraguay para estar con el sucesor de Santiago Peña: Pedro Alliana, Javier Milei irá el 4 de diciembre a Montevideo con la finalidad de asumir la presidencia pro tempore del Mercosur. Allí podría cruzarse con Luiz Inácio Lula da Silva en medio de las tensiones entre Brasil y Argentina.
Cerrando el 2026, el jefe de Estado local viajaría a Miami, Florida, para estar presente en la XXI Cumbre de Líderes del G20, que se desarrollará en el Trump National Doral, bajo la presidencia pro tempore de los Estados Unidos. Así se concretará la vigésima visita del mandatario argentino a Norteamérica desde que inició su mandato. La Cancillería argentina intenta que además del evento, haya una reunión bilateral entre el líder libertario y el republicano, Donald Trump.