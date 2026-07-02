El Colegio de Abogados de Rosario solicita a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe la modificación del reglamento vigente para el concurso destinado a cubrir el cargo de Secretario de Gobierno del máximo tribunal provincial.
Solicitan modificar el reglamento del concurso para Secretario de Gobierno de la Corte de Santa Fe
Lo hizo el Colegio de Abogados de Rosario, que requiere adecuar el sistema de selección a la Constitución provincial reformada en 2025 y extender el plazo de inscripción. El concurso fue convocado para cubrir la vacante dejada por la jubilación de Eduardo Bordas, en el marco de la reestructuración impulsada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
La convocatoria fue abierta para cubrir la vacante generada tras la jubilación de Eduardo Bordas, quien durante más de tres décadas ocupó ese cargo y tuvo a su cargo funciones administrativas e institucionales dentro del máximo tribunal. Según informó oportunamente la Corte, la cobertura del puesto forma parte de un proceso de reorganización de su estructura de gobierno y administración.
En ese contexto, el Colegio sostuvo que el procedimiento de selección debería adecuarse a las disposiciones incorporadas por la reforma de la Constitución provincial de 2025, especialmente en materia de transparencia, igualdad de oportunidades e idoneidad para el acceso a los cargos públicos.
En el documento, la institución cuestiona algunos de los criterios de evaluación previstos en el Reglamento para la Provisión de Cargos de Funcionarios del Poder Judicial. Entre otros aspectos, señala que la asignación de puntajes por antigüedad, desempeño de cargos, asistencia, puntualidad y capacitación interna favorece a quienes ya integran la estructura judicial y limita las posibilidades de competir en igualdad de condiciones a los abogados que ejercen la profesión de manera independiente.
A partir de esos argumentos, el Colegio solicitó a la Corte Suprema una revisión integral y además, pidió extender el plazo de inscripción del concurso, al considerar que ello permitiría una mayor difusión de la convocatoria y otorgaría más tiempo a los profesionales independientes para reunir la documentación y presentar sus antecedentes.
Finalmente la entidad sostuvo que una mayor apertura en los procesos de selección contribuiría a fortalecer la transparencia y la calidad institucional del Poder Judicial, favoreciendo una participación más amplia de la matrícula profesional.