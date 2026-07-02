Poder Judicial

Solicitan modificar el reglamento del concurso para Secretario de Gobierno de la Corte de Santa Fe

Lo hizo el Colegio de Abogados de Rosario, que requiere adecuar el sistema de selección a la Constitución provincial reformada en 2025 y extender el plazo de inscripción. El concurso fue convocado para cubrir la vacante dejada por la jubilación de Eduardo Bordas, en el marco de la reestructuración impulsada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.