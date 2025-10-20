Incorporan a un prófugo por un crimen en Frontera al programa de recompensas

Con siete personas que se encontraban en calidad de prófugos y que están entre rejas, el Programa Provincial de Protección y Acompañamiento de Testigos y Víctimas y Fondo Provincial de Recompensas, sumó al listado de buscados en las últimas horas a Héctor Argentino Gallardo sobre quien pesa una orden de detención desde septiembre de 2022.
La resolución N° 3075 de la cartera de Justicia y Seguridad fijó en la suma de $25.000.000 como recompensa a aquellas personas que aporten información relevante para contribuir a la captura de Gallardo (DNI 21.898.322) el cual posee orden de detención desde el 16 de septiembre de 2022. Gallardo está involucrado en una causa sobre amenazas coactivas agravadas y homicidio calificado por el uso de arma de fuego, en el cual se investiga la muerte de Miguel Ángel Cabrera ocurrida el 23 de abril de 2022.
Héctor Argentino Gallardo tiene orden de detención por un crimen cometido en Frontera.
La investigación está a cargo del fiscal de la Unidad Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional 5°, Matías Castellano.
Ahora Gallardo está en el quinto lugar entre los que mayores recompensas pagará el gobierno santafesino a aquellos que suministren algún dato valedero para dar con su paradero.
La resolución -como es de estilo- señala que la identidad de quienes brinden información y de quienes sean adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial en los términos y condiciones previstos en la ley.
La información y los datos relativos a la causa podrán ser aportados al correo electrónico institucional [email protected] o en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales del Ministerio Público de la Acusación.
La Ley Nº 13494 fue dictada diez años y creó el Programa Provincial de Protección y Acompañamiento de Testigos y Víctimas y Fondo Provincial de Recompensas. En el artículo 39 señala que: "El Fondo está destinado a abonar una compensación dineraria a aquellas personas que brinden datos útiles para esclarecer o individualizar autores, cómplices, encubridores o instigadores de la comisión de delitos con la finalidad de lograr la aprehensión de quien o quienes hubiesen tomado parte en la comisión de delitos que por su gravedad, complejidad o alarma social causada justifiquen dicha recompensa, los cuales serán determinados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos."
En la resolución se señala que la Secretaria de Asuntos Penales, entendió que el caso reúne los requisitos que enumera la ley en tanto que las circunstancias en las que se cometió el hecho, su gravedad social y las dificultades para obtener información útil, ameritan el ofrecimiento de una recompensa dineraria.
La tabla de recompensas ofrecidas es encabezada por Vicente Matías Pignatta por el cual ofrecen $40.000.000. Le siguen Facundo Nicolás Aguirre y JesúsMaximiliano Eusebio con $35.000.000. Para Alexis Emanuel Mendoza y Fernando Sebastián Vázquez la oferta es de $30.000.000. Finalmente para Gallardo y Ramiro Gastón Escalante el ofrecimiento es de $25.000.000.
Pignatta, el de mayor recompensa, tiene su último domicilio registrado en Sauce Viejo y se lo busca por violación a la ley penal. Los restantes cinco, son todos buscados en Rosario.
Pignatta, el más buscado
Pago de ascensos
El ministerio de Justicia y Seguridad abonará este martes la diferencia por ascensos a personal policial correspondiente al año 2023. Se informó a El Litoral que son 3059 agentes y el monto total depositado es de $18.900.000
También en la semana la cartera depositará los montos por loas ascensos 2024 al personal del Servicio Penitenciario.
Ataque al HECA
También el Ministerio de Justicia y Seguridad anunció que recompensará a aquellas personas que aporten información relevante para el ataque del pasado jueves 16 de octubre al Hospital de Emergencia dr. Clemente Alvarez de la ciudad de Rosario.
Son $12.000.000 para datos sobre el ataque del jueves, a las 17:30 horas, donde dos masculinos realizan disparos al edificio hospitalario. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Transitoria de Violencia Altamente Lesiva de la Fiscalía Regional de Rosario, a cargo de Franco Tassini. La causa está caratulada como abuso de armas, portación ilegítima de armas de fuego e intimidación pública.
