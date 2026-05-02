Directivos de la empresa láctea Verónica, senadores y funcionarios del Poder Ejecutivo -entre ellos dos ministros- mantuvieron un encuentro para analizar el conflicto que atraviesa la firma con plantas en Santa Fe, posibles salidas a la crisis teniendo en cuenta las pérdidas de fuentes laborales en cuatro poblaciones.
El gobierno de Santa Fe espera alguna propuesta para reactivar Verónica
Empresarios, funcionarios y legisladores se encontraron en un zoom. No hubo definiciones. Santa Fe pierde capacidad de procesar leche.
El encuentro no fue presencial, fue virtual, después de una trabajosa negociación encarada por el Senado con el mandato impuesto en una reunión realizada días atrás, en el propio recinto, con delegados gremiales, autoridades del sindicato y de las localidades donde Verónica tiene plantas: Lehmann, Suardi y Totoras.
La incertidumbre campea el panorama y el objetivo de los funcionarios del gobierno es saber qué decisión tomará la familia Espiñeira, propietaria de las acciones.
Hay hermetismo en gobierno y en senadores sobre los alcances de la reunión virtual del jueves. Lo poco que trascendió es que desde la administración provincial pretenden saber si tienen un plan B para que vuelvan a funcionar las plantas productoras. ¿Buscan la venta de la empresa? ¿Buscan un socio que aporte capital? ¿Ponen a la venta alguna de las plantas para hacer funcionar al resto?. Todas son posibilidades, dijeron los empresarios, según trascendió.
El sector lácteo como gran parte de la economía, está atravesando dificultades pero en el caso de Verónica es por las dificultades familiares/empresarias que estarían dificultando una salida. De allí, la decisión del gobierno de solicitarle alguna definición especialmente a través de los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y de Trabajo, Roald Báscolo, presentes en el zoom. Un compromiso final fue exponer sobre el final de la semana próxima alguna posible salida.
Por lo que pudo conocer El Litoral, desde sus lugares de residencia estuvieron en el zoom Gonzalo y Alejandro Espiñeira, presidente y vice, del directorio de la empresa familiar. Los empresarios exigieron confidencialidad para estar en la reunión y por ende funcionarios y senadores se mostraron reacios a brindar información sobre el encuentro a la espera de la respuesta del próximo fin de semana.
La láctea comenzó con dificultades el año pasado e incluso hubo pronunciamientos de la Cámara de Diputados después de escuchar a los trabajadores en la Comisión de Asuntos Laborales.
Luego, con contratos de fasón la firma fue produciendo aunque perdiendo proveedores de materia prima por atraso en los pagos que se agudizaron este año. Son 450 los trabajadores de las plantas de Verónica.
Verónica tiene plantas en Lehmann (dpto Castellanos) donde procesa leche fluida y elabora productos de consumo masivo; en Totoras (Iriondo) está la planta fundadora y dedicada a la elaboración de quesos de pasta dura y semidura y en Suardi (San Cristóbal) para leche en polvo y algo de quesos.
La parálisis de las tres plantas de Verónica más el proceso de quiebra de Sancor genera -además de lo laboral- una inquietud productiva. Se estima que en la primavera faltarán usinas para recibir la producción lechera santafesina y de allí la necesidad de tener certezas sobre el destino de ambas firmas.
Sancor a dos puntas en Sunchales
Este jueves, en Sunchales se realizaron dos asambleas referidas a proceso de quiebra de la cooperativa Sancor. Por un lado la asamblea de la Cooperativa que terminó respaldando el pedido de quiebra efectuada por el directorio al juez del concurso, Marcelo Gelcich. Apenas 11 asociados de los 33 habilitados se presentaron a la convocatoria. 5 votaron positivamente y 3 se abstuvieron. Otros 3 rechazaron. Final para la cooperativa.
Veedores de los gobiernos nacional y provincial y abogados se sumaron a la reunión.
En tanto, ATILRa, realizó una concurrida asamblea cuyo resultado fue un comunicado de la conducción gremial.
“En la oportunidad, se analizaron los pasos a seguir luego de la sentencia de quiebra de la cooperativa ordenada por la justicia, destacándose la continuidad de la explotación allí dispuesta, los créditos pronto pagables, y el pliego licitatorio para la liquidación de activos, que posibilitará la adquisición de las plantas y marcas de parte de los oferentes interesados y, en lo que al personal respecta, el esperado retorno al trabajo”, dice el comunicado.
Concluye que “la asamblea, signada por un clima de respeto y esperanza, se mostró satisfecha”.