Inversión de más de 10.000 millones de pesos

Pullaro inauguró la repavimentación de más de 15 kilómetros de la Ruta 6

La obra entre Gessler y la Ruta 10, en el departamento San Jerónimo, demandó más de 10.000 millones de pesos. “El Estado tiene que aplicar políticas contracíclicas: invertir en un momento difícil para generar puestos de trabajo, desarrollo e igualdad”, afirmó el gobernador.