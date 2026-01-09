Economías ilegales y problemas interpersonales explican la mayoría de los homicidios en Santa Fe

Durante el año 2025, en la provincia de Santa Fe se produjeron 210 homicidios, una cifra más arriba que en 2024 que se produjeron 180 muertes violentas.
Rosario, el Gran Santa Fe y Castellanos, los distritos con más casos. Ocho departamentos no tuvieron casos. Asesinaron a 30 mujeres. El 70% de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego.
Los datos surgen del Observatorio de Seguridad Pública que difundió las estadísticas de diciembre -hubo 25 homicidios- con lo que completó el año 2025. Los departamentos Rosario, La Capital y Castellanos encabezan las cifras de violencia mientras que ocho departamentos no tuvieron casos.
Más del 70% de los homicidios fueron cometidos por el uso de armas de fuego y el contexto principal son las economías ilegales y los conflictos interpersonales. También del trabajo del Observatorio se desprende que la vía pública es el principal lugar donde se registraron los asesinatos.
El otro dato que surge del Observatorio es que en el último año hubo 30 femicidios en todo el territorio con 18 en el dpto Rosario y 6 en La Capital.
El ministerio de Justicia y Seguridad había informado el pasado sábado que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos en lo que va del siglo en la provincia.
El secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, Esteban Santantino, señaló que "los hechos violentos de mayor caída en los dos años, tanto en 2024 como en 2025, son aquellos relacionados con la criminalidad organizada y las economías ilegales, y los vinculados al uso de armas de fuego".
El funcionario destacó que "los conflictos personales explican una mayor proporción del total de homicidios, llegando a ser más de la mitad en el departamento La Capital y casi un 25 % en el departamento Rosario, indicadores muy lejanos a lo que teníamos anteriormente".
En diciembre, hubo 25 homicidios en toda la provincia siendo el segundo mes más violento del año. Enero encabezó las estadísticas con 31 casos. El tercero fue mayo con 21 y el mes con menos homicidios fue marzo con 10.
En el departamento Rosario (115) se produjeron más de la mitad de los homicidios seguido por La Capital con 52; Castellanos (13), San Lorenzo (10). Luego, General Obligado (8), Las Colonias (5), San Jerónimo (3) y hubo un solo homicidio en 2025 en Vera, Constitución, San Javier y San Cristóbal.
Los departamentos que no tuvieron homicidios en 2025 fueron General López, Iriondo, 9 de Julio, Caseros, Belgrano, Garay, San Justo y San Martín.
El arma de fuego es el principal medio de concreción de los homicidios en Santa Fe. Según el Observatorio, 148 (70%) de los 210 tuvieron la participación de ese tipo de elementos. En cambio, con armas blancas hubo 40 hechos y el resto con otros elementos.
A la hora de clasificar el contexto de los hechos, dos se reparten la mayor responsabilidad: economía ilegal u organización criminal con 87 casos (41,4%) y los conflictos interpersonales con 78 hechos (37,1%). Otros 25 casos están en investigación; 16 en ocasión de robo y 4 casos no encuadran en ninguna de estas categorías.
En 2025, la vía pública fue el principal lugar de los homicidios con 135 casos seguido del domicilio particular con 59 hechos. En los establecimientos carcelarios santafesinos solo hubo dos homicidios en el último año.
La gran mayoría de las víctimas son varones (180 sobre 210).
En cuanto a la edad de las víctimas, la gran mayoría son menores de 40 años. En el caso de varones, 28 tenían entre 30 y 34 años al momento de ser ultimados. Entre las mujeres, 6 casos entre 25 y 29 años encabezan las estadísticas.
El informe del Observatorio de Seguridad Pública tiene un desagregado sobre muertes violentas de mujeres en el 2025 en Santa Fe. Hubo 30 hechos, de los cuales 17 fueron femicidios.
La cifra está apenas por encima del 2024 donde se habían producido 25 hechos (14 femicidios), y por debajo del 2023 donde hubo 61 casos y del 2022 con 80 hechos.
El dpto Rosario encabeza también las muertes violentas de mujeres en el 2025 con 18 casos, hubo 6 en La Capital y otros tantos en el resto de la provincia.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, explicó en qué consiste la resolución que habilita a ejecutar allanamientos al detectar a los autores de un delito reciente a través de las cámaras.
La inversión en tecnología que realiza el Gobierno Provincial para trabajar en seguridad amerita la modificación de algunos marcos normativos que permitan su correcta aplicación. La ciudad de Rosario y la región, como así también la ciudad capital, Santa Fe, estarán monitoreadas con cámaras de última generación, lo que agilizará la detección y esclarecimiento de delitos.
"Este 2026 ya comenzó en Rosario con la implementación de un sistema de alta tecnología, denominado Lince, que es monitoreo con Inteligencia Artificial, que hoy funciona al 70 % ciento y va a llegar al 100 % durante el año. En lo que es el corredor Gran Rosario y cordón industrial, vamos a tener unas 7 mil cámaras funcionando, para poder monitorerar, prevenir, pero también resolver casos en tiempo real o casi real", explicó Cococcioni
Destacó que para que el sistema logre los resultados esperados, se tuvo que actualizar la normativa, para que se considere como "flagrancia" un hecho que fue detectado por las cámaras, aunque haya pasado un corto tiempo.
"La semana pasada hemos sacado desde el Ministerio de Justicia y Seguridad una resolución protocolizando lo que se llama situaciones de flagrancia virtual, porque la camarización del espacio público y el uso de la Inteligencia Artificial plantea otro escenario para utilizar las herramientas que la ley ya prevé y que nosotros hemos puesto en las reformas al Código Procesal Penal", expresó el ministro.
"Hasta el momento se consideraba flagrancia cuando el policía venía corriendo atrás del ladrón. Ahora flagrancia puede ser ver algo que pasó hace una hora y que con sistemas de analítica de video en tiempo real o cercano al real, se detectan y se trabajan legalmente en la misma sintonía. Hoy por hoy estamos en condiciones de hacer allanamientos sin orden judicial en casos que son detectados mediante el sistema BriefCam en la unidad Lince", agregó.
El funcionario señaló que uno de los desafíos para el 2026 va a ser profundizar el avance de la tecnología y, a su vez, asegurar la respuesta operativa para que cuando algo es detectado por la unidad Lince automáticamente se desencadenen las detenciones, aprehensiones, allanamientos y todas las medidas que sean más inmediatas y eviten una investigación que luego podría durar meses.