Datos oficiales de diciembre 2025

Economías ilegales y problemas interpersonales explican la mayoría de los homicidios en Santa Fe

Rosario, el Gran Santa Fe y Castellanos, los distritos con más casos. Ocho departamentos no tuvieron casos. Asesinaron a 30 mujeres. El 70% de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego.