Luego de los contrapuntos públicos y en un escenario desfavorable para el sector, la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió este martes con autoridades del Gobierno nacional.
La UIA se reunió con el Gobierno en medio de la caída de la actividad industrial
Frente a un escenario recesivo y recientes tensiones, la cúpula fabril acercó sus reclamos fiscales y energéticos a funcionarios del Ejecutivo nacional.
Del encuentro participaron el titular de la entidad, Martín Rappallini, acompañado de David Uriburu (vicepresidente de Desarrollo Industrial), Rodrigo Pérez Graziano (vicepresidente sectorial), Eduardo Nougués (secretario) y Laura Bermúdez (directora ejecutiva); del lado del Ejecutivo estuvieron el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y la subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento, Daniela Ramos.
La reunión tuvo lugar luego de las opiniones enfrentadas entre ambas partes, las cuales tomaron relevancia y escalaron con el paso de los días. A su vez, la UIA viene de presentar una serie de propuestas en materia fiscal, energética y crediticia para aliviar la crisis de las PyMEs.
El balance de los industriales
"Hubo buena receptividad", comentaron desde la entidad industrial. Entre otros temas, el temario del encuentro hizo hincapié en los principales pedidos que viene planteando el sector.
A pesar de los desencuentros recientes, la entidad empresarial celebró públicamente la convocatoria a las “Rondas de Negocios RIGI” anunciadas por el Ministerio de Economía, con el objetivo de vincular proyectos de grandes inversiones con proveedores locales de bienes y servicios.
Además, días atrás, la entidad elevó una serie de medidas para reducir la presión fiscal se incluyen suspender los embargos durante 180 días, permitir la migración entre planes de pago, bajar la tasa de financiación de ARCA para pymes, diferir por 180 días los vencimientos del IVA en actividades estacionales, anualizar las cargas sociales y postergar las contribuciones patronales de las economías regionales. También se propone agilizar la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales.
En materia energética, los usuarios categorizados como Grandes Usuarios de la Distribuidora recibieron facturas con aumentos de entre el 90% y el 100% en el costo básico. Como resultado, el importe duplicó el del mes anterior y casi triplicó el de dos meses atrás. Por ello, la UIA propone al Gobierno nacional habilitar el pago en cuotas y prorratear los vencimientos, como ya hicieron Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.
La industria, en un sendero bajista
El contexto en el que se realizó la reunión muestra un panorama desfavorable para el sector. Según el INDEC, el sector volvió a ubicarse en terreno negativo y registró una nueva caída en julio, del 4,9% interanual.
En la medición mensual el desempeño fue peor: registró una merma del 5% contra junio, la más pronunciada en lo que va del año. Así, en los primeros siete meses de 2026, la industria obtuvo una pérdida de 2,6%.
En paralelo, el uso de la capacidad retrocedió en el mismo mes y quedó por debajo del 60% (58,2%), por lo que en el período enero-julio el indicador continuó sin poder alcanzar y/o superar el nivel de 60% de utilización de la capacidad instalada. Hay que remontarse a octubre de 2025, cuando alcanzó una utilización de la capacidad instalada de la industria (UCII) de 60,9%.