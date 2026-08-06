Transporte fluvial

El Gobierno prorrogó la rebaja del peaje en la Hidrovía hasta que asuma el nuevo concesionario

La bonificación para el tramo Santa Fe al norte seguirá vigente hasta que Jan de Nul–Servimagnus tome el control de la vía navegable. La medida busca garantizar previsibilidad para el transporte fluvial y evitar cambios tarifarios durante la transición.