La Administración General de Puertos (AGP) extendió la bonificación del peaje en la Hidrovía para el tramo comprendido entre Santa Fe y el norte del país, con el objetivo de mantener sin cambios el esquema tarifario hasta que la nueva concesionaria asuma formalmente la operación.
El Gobierno prorrogó la rebaja del peaje en la Hidrovía hasta que asuma el nuevo concesionario
La bonificación para el tramo Santa Fe al norte seguirá vigente hasta que Jan de Nul–Servimagnus tome el control de la vía navegable. La medida busca garantizar previsibilidad para el transporte fluvial y evitar cambios tarifarios durante la transición.
La decisión fue oficializada este jueves mediante la Resolución 105/2026, publicada en el Boletín Oficial. La norma prorroga el beneficio de US$ 1,30 por tonelada de registro neto (TRN) y establece que tendrá vigencia retroactiva desde el 1 de julio de 2026, hasta la efectiva toma de posesión del servicio por parte de la unión transitoria integrada por Jan de Nul y Servimagnus.
La resolución, firmada por el interventor de la AGP, Gastón Benvenuto, sostiene que la medida apunta a preservar la estabilidad de los costos para los usuarios de la vía navegable durante la etapa de transición hacia el nuevo esquema de concesión.
Un beneficio que seguirá hasta el cambio de operador
La licitación para la modernización y mantenimiento de la Hidrovía concluyó a comienzos de julio con la adjudicación a Jan de Nul–Servimagnus. El contrato fue firmado el 8 de julio y el acuerdo prevé un plazo de 30 días para la firma del Acta de Inicio y la transferencia efectiva de la operación.
Hasta que ese proceso concluya, el Gobierno decidió mantener el esquema tarifario vigente para evitar que las empresas que operan en el tramo norte enfrenten incrementos en los costos logísticos.
La prórroga también busca otorgar previsibilidad a exportadores, transportistas y operadores portuarios que utilizan la principal vía de salida de la producción argentina.
El origen del conflicto por las tarifas
La discusión sobre el peaje del tramo Santa Fe al norte comenzó en 2022, cuando se estableció una tarifa de US$ 1,47 por tonelada de registro neto para el transporte internacional.
La medida generó cuestionamientos por parte de los usuarios de la Hidrovía y derivó en presentaciones judiciales, lo que llevó al entonces Ministerio de Transporte a suspender la aplicación de la tarifa plena.
Posteriormente, en septiembre de 2024, la AGP implementó un esquema de bonificaciones transitorias que redujo el costo del peaje y creó una mesa de trabajo para revisar la estructura tarifaria del tramo.
Sin embargo, la reorganización del sistema portuario iniciada en 2025, con la disolución de la AGP y la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), frenó ese proceso y obligó a extender en varias oportunidades el beneficio.
Con la nueva resolución, el Gobierno busca garantizar que el esquema tarifario se mantenga sin modificaciones hasta que el nuevo concesionario tome el control definitivo de la Hidrovía.