Regulación

El Concejo de Venado Tuerto define las exigencias para el funcionamiento de apps de viajes

Tras una reunión en el Concejo Municipal, representantes del sector pidieron rapidez para evitar una competencia desleal. Desde el Legislativo remarcaron que la postura no es prohibir las aplicaciones, sino establecer reglas para que los conductores cumplan requisitos similares a taxis y remises.