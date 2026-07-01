El posible desembarco de aplicaciones de traslado de pasajeros en Venado Tuerto abrió un debate que ya llegó al Concejo Municipal. Representantes de taxis y remises mantuvieron una reunión con concejales para analizar el escenario, expresar sus preocupaciones y avanzar en una posible regulación que ordene la actividad antes de que plataformas comiencen a operar en la ciudad.
El Concejo de Venado Tuerto define las exigencias para el funcionamiento de apps de viajes
Tras una reunión en el Concejo Municipal, representantes del sector pidieron rapidez para evitar una competencia desleal. Desde el Legislativo remarcaron que la postura no es prohibir las aplicaciones, sino establecer reglas para que los conductores cumplan requisitos similares a taxis y remises.
El encuentro se produjo luego de que el intendente Leonel Chiarella expresara públicamente que el Municipio no iba a prohibir el funcionamiento de estas aplicaciones y que estaban abiertos los canales de diálogo. Para los trabajadores del sector tradicional, el punto central no pasa solo por la llegada de una nueva modalidad, sino por las condiciones en las que podría competir con servicios que ya están regulados desde hace años.
Desde el Concejo, el presidente del cuerpo, Juan Ignacio Pellegrini, calificó la reunión como “muy productiva” y “propositiva”. Según explicó, el objetivo es avanzar hacia una ordenanza que no prohíba el funcionamiento de las plataformas, pero que sí establezca obligaciones claras para quienes quieran prestar el servicio dentro del ejido urbano.
“Lo que dejé en claro, y el intendente ya lo había hecho, es no prohibir estas aplicaciones. Primero por una cuestión operativa, pero también porque hicimos un análisis global, no solo de Venado Tuerto, sino de la Argentina y el mundo”, señaló Pellegrini.
Regular, no prohibir
El presidente del Concejo sostuvo que este tipo de aplicaciones comenzaron operando en grandes ciudades y luego avanzaron hacia localidades intermedias, como podría ocurrir ahora en Venado Tuerto. En ese marco, indicó que la discusión local debe partir de una realidad: las plataformas ya funcionan desde hace años en distintos puntos del país y del mundo, y las experiencias previas muestran que los intentos de prohibición suelen derivar en conflictos judiciales.
“Estas aplicaciones están en todas las ciudades. Primero comenzaron en las más grandes, después fueron penetrando en ciudades menores y ahora están ingresando en localidades como Venado Tuerto, Pergamino o San Nicolás”, planteó.
En ese sentido, Pellegrini remarcó que la Justicia, en distintos antecedentes, avaló la legalidad del sistema de traslado de personas a través de plataformas, dejando en manos de municipios y provincias la posibilidad de regular su funcionamiento.
“El traslado de personas no es ilegal, por lo tanto, queda a criterio de cada municipio, comuna o provincia regular su funcionamiento, pero no la prohibición”, sostuvo.
Con ese criterio, el Concejo comenzará a trabajar en un borrador de ordenanza dentro del plenario de concejales y la Comisión de Gobierno. La idea es tomar modelos de otras ciudades, evaluar su aplicación y luego compartir el texto con los representantes del sector para seguir construyendo una normativa consensuada.
Igualdad de condiciones
Desde el lado de taxis y remises, la reunión también fue considerada positiva, aunque advirtieron: el tiempo es clave. Soledad Luna, una de las representantes del sector, explicó que el principal pedido es que cualquier conductor que utilice una aplicación de traslado cumpla condiciones similares a las que hoy se les exigen a taxis y remises.
“Lo más práctico y conveniente fue llegar a un punto de encuentro donde ellos puedan controlar y regular el funcionamiento. Cuando decimos esto, me refiero a que se manejen con la misma, o prácticamente la misma ordenanza, que se manejan los taxis y remises”, indicó.
Entre los requisitos mencionó la documentación, las condiciones del vehículo, los controles periódicos, el seguro correspondiente, la licencia habilitante y todo aquello que esté al alcance del Municipio como autoridad de control.
Para el sector, esa equiparación no solo apunta a evitar una competencia desleal, sino también a garantizar condiciones mínimas de seguridad para los usuarios. “Que no sea cualquiera el que ande por las calles sin un seguro como corresponde, sin el auto en condiciones o sin la licencia profesional”, advirtió.
Uno de los puntos que el sector reconoce como más difícil de equiparar es la tarifa, ya que las plataformas suelen manejar sus valores mediante algoritmos propios. Aun así, consideran que en el resto de las exigencias sí puede haber un marco común.
“Después, obviamente, el tema de tarifas es donde seguimos en desventaja, pero no hay mucho para hacer ahí”, reconoció Luna.
El control
Pellegrini coincidió en que la idea es que los vehículos afectados a estas plataformas tengan las mismas responsabilidades que taxis y remises. Sin embargo, también advirtió que el gran desafío será el control efectivo en la calle.
El concejal recordó que, en otras ciudades, aun con ordenanzas vigentes, las aplicaciones funcionan con una lógica difícil de fiscalizar, ya que muchas veces se trata de un acuerdo entre una persona que solicita un viaje y otra que maneja un vehículo particular.
“En muchas ciudades pasa lo mismo de siempre: se sientan adelante y es muy complicado poder ver si es Uber, un remis o un taxi. Ya nos ha pasado años anteriores con los remises truchos y hemos tenido una lucha muy grande en ese sentido como ciudad”, explicó.
Por eso, el eje de la futura regulación estaría puesto principalmente sobre los conductores y vehículos que operen dentro de Venado Tuerto, más que sobre la plataforma internacional en sí misma. Según Pellegrini, allí es donde el Municipio tiene poder de policía y capacidad real de control.
Identificación para los vehículos
Durante la reunión también surgió la posibilidad de que los vehículos que trabajen con aplicaciones tengan algún tipo de identificación visible, al igual que ocurre actualmente con taxis y remises.
Desde el sector tradicional plantearon que esa herramienta permitiría resolver dos cuestiones: que el usuario sepa que el auto fue controlado previamente y que el Municipio pueda detectar más fácilmente a quienes trabajen sin autorización.
“Como el taxi tiene la chapa roja y el remis la chapa amarilla, que Uber tenga algún tipo de identificación. Puede ser una chapa patente, una calco pegada o algo que lo identifique”, propuso Luna.
Pellegrini, por su parte, no descartó avanzar en una herramienta de ese tipo, aunque insistió en que debe formar parte de una regulación más amplia que tenga en cuenta la experiencia de otras ciudades y la capacidad real de fiscalización del Municipio.
Mesa de trabajo
De ahora en adelante, el Concejo buscará elaborar un primer borrador de ordenanza para regular la actividad. Pellegrini adelantó que ya cuentan con modelos de otras ciudades y que el objetivo es compartir ese esquema con los sectores involucrados para seguir trabajando en conjunto.
“La idea nuestra es trabajar en una ordenanza. Ya tenemos algunos modelos de otras ciudades, cómo ha sido la implementación y el control, y después pasar ese primer borrador a los representantes que estuvieron presentes para analizarlo en conjunto”, explicó.
Para el oficialismo legislativo, Venado Tuerto tiene una ventaja: el sistema todavía no comenzó a funcionar de manera plena. Eso, según Pellegrini, permite actuar antes de que el conflicto se instale en la calle.
“Podemos llegar un paso antes y tener una ley que nos aglutine a todos, que todos podamos trabajar en las mismas condiciones y que no haya una competencia desleal”, remarcó.