El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entregó este jueves viviendas a 27 familias de San Jorge y a otras 12 de Sastre, durante una recorrida por el departamento San Martín. La ejecución de los dos planes habitacionales representó una inversión provincial de más de 2.477 millones de pesos.
Pullaro entregó 39 viviendas en el departamento San Martín tras casi dos décadas sin nuevos planes habitacionales
La Provincia invirtió más de $2.477 millones para construir 27 casas en San Jorge y 12 en Sastre. El gobernador anticipó que la próxima etapa de gestión priorizará la construcción de viviendas y otras obras sociales.
Pullaro señaló que el Gobierno Provincial realiza “muchos aportes para que las ciudades puedan crecer, por todo lo que le aportan a la provincia y a la República Argentina”. Y añadió: “Podemos salir adelante trabajando de manera ordenada y eficiente, con mucha austeridad y honestidad”.
“Hoy tenemos obras en muchos lugares, a pesar de gobernar en el momento más duro de la economía de los últimos años. Porque, si a una familia le cuesta llegar a fin de mes, imagínense a un Estado provincial cubrir las necesidades de la gente y generar condiciones de infraestructura que nos permitan tener un mayor nivel de igualdad y desarrollo. Sin embargo, en 34 meses de gestión hicimos más obra pública que en los últimos ocho años. Eso genera trabajo y nos permitió sostener el empleo”, destacó el gobernador.
Por último, Pullaro se comprometió a continuar con los planes de vivienda. “Tenemos una deuda habitacional muy grande y muchas familias necesitan tener una vivienda. Cuando nos tocó gestionar, teníamos que priorizar muchas obras, como las de seguridad y rutas. La etapa que viene tiene que ver con lo social, con viviendas y obras para la cultura y el deporte”, concluyó.
Obras en todos los pueblos santafesinos
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó que el Estado provincial está haciendo “muchas obras, en todos los pueblos de la provincia, porque cuando no hay corrupción en el Estado se pueden hacer obras públicas”. Y agregó: “Hoy concretamos las obras que planificamos al inicio de la gestión, todas con fondos provinciales”.
El senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, recordó que estos planes de vivienda son “una pelea de años”. “El Gobierno provincial hizo realidad las promesas de 2023 y demostró que, administrando bien, las obras se pueden hacer, incluso cuando nadie hace obras en el país”, sostuvo.
El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, señaló que las nuevas casas se construyeron, “en parte, con el aporte de cada una de las familias que finalizó el pago de las cuotas”. También convocó a los adjudicatarios a “cumplir con lo mismo, porque es fundamental para poder hacer muchas más, para más santafesinos. A partir de ahora van a poder desarrollar su vida en este nuevo barrio”.
Sastre
La intendenta de Sastre, Mary Brunazzo, agradeció al gobernador “por poner la política habitacional en un lugar importante de la agenda provincial”. Y añadió: “Después de tantos años sin que se construyeran viviendas en nuestra ciudad, hoy estamos dando pasos concretos para que más vecinos puedan acceder a su casa propia”.
Carla y Alexis, dos de los vecinos que recibieron sus casas, agradecieron la entrega: “Es algo que siempre soñamos. Esperamos formar un hermoso barrio”.
En Sastre, donde no se inauguraban viviendas desde hacía 17 años, la Provincia invirtió 877 millones de pesos para construir 12 unidades habitacionales en el barrio Sasort. Cada casa tiene 61,73 metros cuadrados y cuenta con cocina, estar-comedor, lavadero, dos dormitorios y servicios de agua, cloacas, electricidad y gas.
El proyecto incluyó obras de infraestructura para consolidar el barrio: redes eléctricas de media y baja tensión, desagües pluviales y cloacales, calles con estabilizado granular, veredas, rampas peatonales y espacios verdes con arbolado. Durante el acto, siete vecinos recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas.
San Jorge
El intendente de San Jorge, Juan Pablo Pellegrini, señaló que hacía más de 18 años que no se ejecutaba un plan de vivienda en la localidad. “Hoy, por decisión del gobernador, estamos inaugurando 27, que hicimos con administración propia”, afirmó. La inversión provincial superó los 1.600 millones de pesos.
Las viviendas corresponden al prototipo Núcleo Básico de dos dormitorios. Cuentan con cocina-comedor, baño, lavadero y servicios de gas, electricidad y agua, además de infraestructura de cloacas y red vial. También se entregó el título de propiedad de una vivienda.
En el acto estuvieron presentes la subsecretaria de Municipios y Comunas, Marina Bordigoni; la interventora de la Caja de Previsión Social, Lorena Ulieldín, y la directora provincial de Intervención del Hábitat, Melina Giorgi.