Vivienda y obra pública

Pullaro entregó 39 viviendas en el departamento San Martín tras casi dos décadas sin nuevos planes habitacionales

La Provincia invirtió más de $2.477 millones para construir 27 casas en San Jorge y 12 en Sastre. El gobernador anticipó que la próxima etapa de gestión priorizará la construcción de viviendas y otras obras sociales.