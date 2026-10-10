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Puerto Reconquista: una camioneta cayó al río y fue rescatada con tractores municipales

No se registraron personas lesionadas, solo daños materiales. La conductora fue asistida en el lugar por personal de la ambulancia del 107, que acudió tras el aviso policial.

El hecho ocurrió en lla noche del jueves en la boca del riacho El Correntoso.El hecho ocurrió en lla noche del jueves en la boca del riacho El Correntoso.
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Personal de la Subcomisaría XI de la Unidad Regional IX fue notificado por un vecino que dio aviso de que una camioneta había caído a las aguas. Ante la urgencia del llamado, los uniformados se dirigieron rápidamente al lugar.

Al llegar, se entrevistaron con Carina Miceli, de 50 años, domiciliada en Reconquista, quien se encontraba en el lugar y relató lo sucedido. La mujer circulaba a bordo de una Toyota Hilux color blanca, con caja automática.

El relato de la conductora

De acuerdo a su testimonio, al llegar hasta El Correntoso estacionó el vehículo y descendió. En ese momento, por una mala maniobra, la camioneta se desplazó sola unos 20 metros y terminó sumergiéndose en el río.

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No se registraron personas lesionadas, solo daños materiales. La conductora, visiblemente descompuesta por el mal momento, fue asistida en el lugar por personal de la ambulancia del 107, que acudió tras el aviso policial.

Preocupación en la zona costera

En el lugar trabajó personal de Prefectura Naval Argentina, efectivos policiales de la Subcomisaría XI y personal municipal con dos tractores. Con la colaboración de vecinos que se acercaron a ayudar, lograron finalmente extraer la camioneta del agua.

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El procedimiento se extendió por varias horas y generó preocupación entre los presentes, ya que la zona es muy concurrida por pescadores y familias que se acercan a la costa.

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