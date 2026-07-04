Con la llegada de las bajas temperaturas, se incrementan las faenas familiares de cerdos y la elaboración casera de chacinados y embutidos, prácticas tradicionales que, cuando se realizan sin controles sanitarios ni análisis de laboratorio, pueden favorecer la aparición de casos de triquinosis.
Triquinosis: alertan por brotes en Santa Fe y refuerzan controles sanitarios
El gobierno provincial refuerza la vigilancia tras la detección de casos en el departamento Rosario y pide evitar el consumo de productos caseros sin controles sanitarios.
En ese contexto, el Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), fortalece las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y control bromatológico, en articulación con municipios y comunas.
La medida se refuerza a partir de la detección de dos brotes en la zona sur de la provincia, ambos vinculados al consumo de productos elaborados sin los controles sanitarios correspondientes. Uno de ellos se originó por el consumo de chacinados producidos en una localidad de la provincia de Buenos Aires.
El segundo involucra a dos grupos familiares, de 10 personas, que consumieron salamines y chorizos caseros a mediados de mayo, elaborados con carne de cerdo adquirida en Ibarlucea, en el Departamento Rosario.
Los síntomas del primer caso comenzaron a manifestarse alrededor de 29 días después de la ingesta, dentro del período de incubación habitual de la enfermedad, que puede extenderse hasta los 45 días. Las personas afectadas evolucionan favorablemente y un caso requirió internación.
Debido a que podrían existir productos remanentes de esa misma elaboración, las autoridades sanitarias recomiendan no consumir chacinados caseros cuyo origen y controles sanitarios no puedan verificarse y consultar rápidamente ante la aparición de síntomas compatibles.
En este marco, las medidas de control en Ibarlucea se concentraron en el establecimiento señalado de donde provendrían los cerdos, a partir de un operativo conjunto del Senasa, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Assal y en presencia de la Guardia Rural Los Pumas. Se dispuso una interdicción para que no se pueda comercializar ni elaborar alimentos a partir de esos cerdos.
Síntomas
La Assal intensifica las tareas de prevención, control y concientización, al tiempo que se sensibiliza a los equipos de salud para favorecer la sospecha clínica, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y el bloqueo inmediato de alimentos que pudieran pertenecer a las partidas involucradas.
El secretario de la Agencia, Eduardo Elizalde, explicó que “la principal fuente de transmisión es el consumo de productos elaborados con carne proveniente de animales faenados en forma domiciliaria, sin inspección veterinaria y consumidos crudos o insuficientemente cocidos”.
Los síntomas pueden comenzar con diarrea, dolor abdominal y náuseas, y luego evolucionar con fiebre, dolores musculares, inflamación de párpados y rostro, dolor ocular y cefalea. En casos graves puede generar complicaciones cardíacas, pulmonares y neurológicas.
Ante síntomas compatibles y antecedentes de consumo de productos sospechosos, se recomienda acudir rápidamente a un centro de salud.
Recomendaciones
Desde Assal recuerdan a la población:
- Si se realiza una faena familiar, se debe enviar una muestra de carne a un laboratorio oficial para su análisis y no se debe consumir y/o procesar antes de recibir el resultado negativo.
- Tener en cuenta que las larvas no se detectan a simple vista y no modifican el olor, el sabor ni el color de la carne.
- Comprar chacinados y embutidos únicamente en comercios habilitados.
- Evitar adquirir alimentos por redes sociales, vendedores ambulantes o canales de comercialización que no garanticen su procedencia y trazabilidad.
- Cocinar completamente la carne antes de consumirla.
La Provincia de Santa Fe cuenta con laboratorios oficiales habilitados para realizar el análisis correspondiente mediante la técnica de digestión artificial, único método capaz de detectar la presencia del parásito.
Más información en www.assal.gov.ar/triquinosis.