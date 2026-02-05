Fenómeno complejo

Violencia juvenil: qué factores la explican y cuál es el rol clave de los adultos

La violencia entre jóvenes no es un fenómeno nuevo, pero su exposición permanente en redes sociales la volvió más visible, más rápida y más difícil de frenar. Un especialista analizó por qué no se trata de una causa única, cómo influyen los contextos sociales y emocionales y por qué la prevención empieza, sobre todo, en el vínculo con adultos presentes y disponibles.