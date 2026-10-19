En Podemos Hablar

Charlotte Caniggia justificó el distanciamiento que tiene con sus padres: "Si no te hacen bien..."

Durante su participación en PH, Podemos Hablar, Mónica Gutiérrez interpeló a la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia por el momento en que decidió alejarse de su familia, a pesar de haberse criado en un entorno de lujos y comodidades.