Charlotte Caniggia fue invitada a PH, Podemos Hablar, el programa de Telefe, y allí reveló los motivos por los que mantiene distancia de sus padres. La mediática recordó cómo fue su infancia, explicó por qué decidió independizarse a los 20 años y defendió la importancia de tomar distancia de los vínculos familiares que no hacen bien.
Charlotte Caniggia justificó el distanciamiento que tiene con sus padres: "Si no te hacen bien..."
Durante su participación en PH, Podemos Hablar, Mónica Gutiérrez interpeló a la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia por el momento en que decidió alejarse de su familia, a pesar de haberse criado en un entorno de lujos y comodidades.
La conversación comenzó cuando Mónica Gutiérrez le preguntó por el momento en que decidió alejarse de su familia, a pesar de haberse criado en un entorno de lujos y comodidades.
“¿Cuál fue el punto de inflexión para una nena que se crió en lugares tan lindos y copados, de repente cortara con su familia? Te lo pregunto como mamá”, planteó la periodista.
Charlotte le respondió a Mónica Gutiérrez
Frente a esa consulta, Charlotte aclaró que no considera su decisión como una ruptura definitiva, sino como una forma de sanar situaciones personales. “No sé si cortar… Yo hago muchas constelaciones y siento que es sanar cosas. Y si tus papás no te hacen muy bien, no tener un vínculo tan cercano, me parece”, respondió.
En ese sentido, la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia se mostró convencida de que establecer límites puede ser positivo cuando una relación familiar genera malestar. “Me parece súper sano eso”, afirmó al referirse a la posibilidad de mantener distancia de los padres.
Una vida independiente
Durante la entrevista, Charlotte también recordó cómo tomó la decisión de abandonar su hogar y comenzar una vida independiente. Según contó, en ese momento vivía en Marbella, España, en una mansión, pero sentía que necesitaba mayor libertad para tomar sus propias decisiones.
“Yo era muy rebelde, me fui de mi casa a los 20, viviendo en Marbella, en una mansión, me fui a la mier…”, relató con su habitual frontalidad.
Al repasar su infancia, la mediática reconoció que tuvo una vida cómoda, aunque las reglas impuestas por sus padres no coincidían con sus deseos de independencia. “Tuve una infancia muy linda, pero yo quería ser independiente desde chica y mis papás eran demasiados estrictos, no me dejaban hacer nada”, explicó.
Finalmente, Charlotte recordó que su salida de la casa familiar marcó el comienzo de una etapa en la que pudo elegir cómo vivir. “A los 20 me fui e hice lo que quise”, concluyó.
Con sus declaraciones en PH, Podemos Hablar, la mediática volvió a referirse a la relación distante que mantiene con sus padres y dejó en claro que, para ella, priorizar su bienestar personal es fundamental, incluso cuando eso implica tomar distancia de su propia familia.