La modelo y conductora Julieta Prandi quedó involucrada en una nueva disputa judicial vinculada con la familia de su exmarido, Claudio Contardi. En esta oportunidad, el conflicto tomó estado público luego de que trascendiera que María José Contardi, hermana del empresario, le reclama una suma de 300 mil dólares.
Nuevo conflicto para Julieta Prandi: la hermana de Contardi le exige 300 mil dólares
El reclamo estaría vinculado a una propiedad y a una disputa económica que involucra a la familia de su exmarido. La modelo aseguró que el asunto ya está en manos de la Justicia y de sus abogados.
Ante la repercusión de la noticia, Prandi decidió hablar sobre el tema y aclaró que se trata de una presentación judicial anterior, cuestionado el planteo y aseguró que el caso ya se encuentra en manos de sus abogados.
El reclamo
La conductora se refirió al expediente y sostuvo que considera tener argumentos para respaldar su postura.
"Está en manos de la Justicia. Está comprobado que tengo razón; es parte de lo que viví durante seis años. No está reclamando el dinero, es volver a explicar cosas que no vienen al caso", expresó.
Además, manifestó su cansancio frente a los nuevos episodios judiciales que involucran a su entorno familiar.
"Estoy anestesiada y acostumbrada a la otra parte, a los manotazos de ahogado, a lo que quisieran hacerme durante años. Está en manos de mis abogados", señaló.
Luego, insistió en que el planteo no es reciente y lo vinculó con su patrimonio personal: "Es una denuncia vieja, es querer sacarme más de lo que me sacaron. Tiene que ver con mi dinero y patrimonio que hice trabajando".
Por qué la hermana de Contardi pide dinero
De acuerdo con la información difundida por el panelista que dio a conocer el caso, la presentación también involucra a Ezequiel Contardi, hijo de María José y Claudio.
El conflicto estaría relacionado con una propiedad ubicada en Martínez, que Julieta Prandi habría adquirido junto a su entonces marido. Según la versión periodística, el reclamo económico se originaría en una suma de dinero que la hermana de Contardi habría entregado como donación a la pareja.
Por el momento, la conductora cuestionó el planteo y dejó el asunto en manos de sus representantes legales.
El antecedente judicial
Este nuevo episodio se suma a otros enfrentamientos que Prandi mantuvo con integrantes de la familia de su exmarido. Uno de los antecedentes involucra a Ezequiel Contardi y una operación inmobiliaria vinculada con un departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano.
Según la escritura, en junio de 2011 la modelo le vendió el inmueble al joven por un monto cercano a los 78 mil dólares. Sin embargo, Prandi sostuvo que nunca recibió el dinero correspondiente a esa transacción y lo denunció por presunta estafa.
En 2024, Ezequiel fue sobreseído en esa causa. Más tarde, inició una acción judicial contra la conductora por haberlo señalado públicamente como estafador.
La disputa con la familia de su exmarido
En marzo de 2025, Prandi volvió a hablar públicamente sobre ese enfrentamiento y manifestó que, desde su perspectiva, la familia de Contardi buscaba lastimarla.
Ahora, con el nuevo reclamo económico, la modelo vuelve a quedar en el centro de una controversia judicial que involucra a su expareja y a otros integrantes de su familia.
La conductora, por su parte, reiteró que el expediente está bajo tratamiento de sus abogados y que confía en que la Justicia respalde su posición.