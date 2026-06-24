Marley se reencontró con Cassandra, la mujer que gestó a su hija Milenka, durante una visita en medio de la cobertura del Mundial 2026, y el conductor expresó su agradecimiento por el enorme gesto. “No saben lo responsable que fue ella durante todo el embarazo. Fueron meses de muchos nervios”, dijo acompañando el saludo público al agradecer a la mujer.
Marley se reencontró con la mujer que gestó a su hija Milenka y la reacción se volvió viral
El conductor expresó su agradecimiento por el enorme gesto de Cassandra durante el embarazo. La reacción de la nena Milenka se hizo viral y las cámaras registraron el encuentro
La nena y la hija Milenka fueron el centro del reencuentro: Cassandra sorprendió a Marley con una carta y regalos para la beba, y la reacción de la nena se hizo viral en redes. La mujer se mostró muy tímida al ver a la hija, se emocionó y dijo que “Ella es hermosa”, mientras las cámaras captaron el momento que luego hizo viral el video.
El conductor recordó además detalles del deseo familiar: Marley contó antes que siempre quiso tener el niño y la niña, y que Mirko y Milenka nacieron en Estados Unidos; Milenka nació el 28 de diciembre de 2024. En ese marco, el agradecimiento a Cassandra se presentó como un gesto puntual ligado al embarazo y al nacimiento de la hija Milenka.
Cassandra, según se registró, indicó que no hubo complicaciones durante la gestación y que la beba se movía mucho, y el intercambio entre la mujer y Marley mostró cercanía y reconocimiento mutuo.
El agradecimiento público del conductor
El conductor manifestó en voz alta su agradecimiento hacia Cassandra por su responsabilidad durante el embarazo y por el enorme gesto que permitió el nacimiento de la hija Milenka. Marley destacó ese compromiso ante las cámaras y valorizó la actitud de la mujer.
La frase de Marley sobre la responsabilidad de Cassandra fue parte central del saludo: “No saben lo responsable que fue ella durante todo el embarazo”, dijo el presentador como muestra de agradecimiento y reconocimiento público.
En la escena, el agradecimiento se acompañó de gestos y palabras que quedaron registrados en video, y esas imágenes circularon en redes convirtiendo la reacción en un momento viral.
La reacción de la nena y el gesto de Cassandra
La nena Milenka fue protagonista por su reacción durante el reencuentro: cuando la mujer intentó alzarla, la bebé estiró los brazos hacia Marley, un gesto que se convirtió en uno de los pasajes más comentados del encuentro.
Cassandra entregó una carta y regalos para la hija, se mostró tímida y se emocionó al verla, y en un momento comentó que la bebé se movía mucho durante el embarazo, según lo registrado por las cámaras.
El cruce entre el gesto de la mujer y la respuesta de la nena derivó en un video que se viralizó, y ese pasaje difundido alimentó el intercambio de agradecimientos entre Marley y la mujer.