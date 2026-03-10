Cerca de la final

La Joaqui y el Chino Leunis son los nuevos eliminados de MasterChef Celebrity

La gala comenzó el viernes pasado con uno de los desafíos más complejos de la temporada: preparar un Lomo Wellington, un clásico de la alta cocina internacional que exige una ejecución casi perfecta. La exigente prueba culinaria que puso a prueba la técnica y precisión de los participantes.