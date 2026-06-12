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La reacción de Betty Olave al mensaje que una médium aseguró recibir del Potro Rodrigo

Una publicación en Instagram sorprendió a seguidores del cantante cordobés tras un relato espiritual que despertó sorpresa en fans y generó conmoción.

La mujer explicó que el músico le dio un mensaje para su madre.La mujer explicó que el músico le dio un mensaje para su madre.
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Los seguidores de Rodrigo Bueno quedaron sorprendidos luego de que una médium compartiera un video en redes sociales en el que aseguró haber tenido una conexión espiritual con el recordado cantante cordobés. Según relató, el artista se habría presentado para transmitirle un mensaje especial destinado a su madre, Betty Olave, lo que generó repercusión y comentarios entre los fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, Belén Peyran explicó cómo habría ocurrido el contacto con el intérprete de cuarteto. En su publicación, describió las sensaciones que experimentó durante los primeros instantes de esa supuesta conexión.

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“Lo primero que percibí fue energía. Divertido, lleno de entusiasmo y amor. Se me presentó con una felicidad y una libertad difícil de explicar en palabras. Al comunicar esto me emociono, porque no lo busqué, simplemente apareció”, expresó la médium en el video que compartió con sus seguidores.

El testimonio rápidamente comenzó a circular entre los admiradores del Potro, quienes reaccionaron con sorpresa frente a la posibilidad de un mensaje espiritual vinculado al cantante, fallecido hace más de dos décadas.

El mensaje

Según el relato de Peyran, Rodrigo habría querido transmitirle unas palabras a su mamá. La médium sostuvo que el cantante le habló de una situación personal que afectaría emocionalmente a Betty Olave.

“Me dijo que hay una relación cercana que no la deja ser feliz y que lo piensa mucho, pero que él está bien y en paz. Que ella es una mujer dulce y paciente con un corazón enorme, pero que está olvidándose de ella misma y perdiendo la chispa que la hacía especial”, comentó.

Además, reveló cuál habría sido el mensaje final dirigido a la madre del artista: “Quiero verla feliz y elegir lo que le hace bien. Gracias má por tu apoyo y acompañarme siempre”.

La reacción de Betty Olave

Lejos de ignorar la publicación o cuestionar el contenido compartido por la médium, Betty Olave decidió interactuar públicamente con el posteo. Su respuesta llamó la atención de muchos usuarios, ya que dejó en claro que creyó en las palabras difundidas.

“Muchas gracias mi querida. Todo es verdad. Lo amo con toda el alma”, escribió en los comentarios, dejando una muestra de emoción y cariño hacia su hijo.

El mensaje de la madre de Rodrigo Bueno.El mensaje de la madre de Rodrigo Bueno.

La reacción de la mamá de Rodrigo alimentó todavía más el debate en redes, donde muchos seguidores expresaron apoyo y recordaron al cantante con mensajes de afecto.

Cómo murió Rodrigo Bueno

Rodrigo Bueno perdió la vida durante la madrugada del 24 de junio de 2000, tras sufrir un accidente de tránsito luego de brindar un recital en La Plata. El artista viajaba en una camioneta Ford Explorer cuando el vehículo perdió el control e impactó con otro sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata.

El Potro Rodrigo, supo llevar el género cordobés a la escena nacional.El Potro Rodrigo, supo llevar el género cordobés a la escena nacional.

De acuerdo con el informe de la autopsia, el cantante murió a causa de una hemorragia cerebral provocada por una fractura de cráneo. El fallecimiento, según se indicó oficialmente, ocurrió de manera inmediata producto del fuerte impacto contra el asfalto.

En el vehículo también viajaban Fernando Olmedo, Patricia Pacheco y Ramiro, el hijo pequeño del músico cordobés, cuya figura continúa siendo una de las más recordadas de la música popular argentina.

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