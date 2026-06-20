El periodista, analista político y económico Roberto García murió a los 81 años y generó un profundo impacto entre sus familiares, colegas y el ámbito periodístico argentino. Con su fallecimiento se va una de las voces más reconocidas del país, con una trayectoria de más de seis décadas en medios gráficos, radiales y televisivos.
El periodismo argentino de luto: murió Roberto García a los 81 años
La noticia generó profundo impacto en el ámbito mediático nacional, donde colegas y allegados despidieron a una figura clave del análisis político y económico con una extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos.
Los allegados informaron que no se realizará velorio. El último adiós tendrá lugar de manera íntima el domingo por la mañana en un cementerio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires.
Trayectoria
Nacido el 2 de junio de 1945, García dejó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata a los 20 años para dedicarse al periodismo. Sus primeros pasos los dio en la revista Primera Plana, donde llegó a desempeñarse como secretario de redacción.
Más tarde integró el equipo de La Opinión, el diario fundado por Jacobo Timerman, donde permaneció hasta su cierre en 1980. En esos años consolidó un perfil enfocado en el análisis del poder, la política y la economía.
Consolidación profesional
El tramo más extenso de su carrera se desarrolló en Ámbito Financiero, medio en el que ocupó el cargo de director periodístico entre 1983 y 2008. Allí se convirtió en una referencia para interpretar la dinámica política y económica del país.
A lo largo de su trayectoria recibió en varias oportunidades el Premio Konex y fue integrante de la Academia Nacional de Periodismo, reconocimientos que reforzaron su prestigio dentro de la profesión.
Presencia en televisión
Además de su trabajo en prensa escrita, tuvo experiencia en televisión y radio. Fue responsable del noticiero de Canal 9 entre 1970 y 1972 y también desarrolló tareas de conducción y producción en distintos espacios radiales.
En sus últimos años, encontró en Canal 26 un nuevo espacio de trabajo, donde creó y condujo el programa “La Mirada”, un ciclo de análisis que contó con la participación de dirigentes, empresarios y periodistas. Lo hizo junto a su hijo Javier García, con quien compartió la conducción.
La señal interrumpió su programación habitual para informar su fallecimiento y lo despidió destacando su estilo, su experiencia y su aporte al análisis de la realidad argentina.