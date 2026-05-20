El influencer Santiago Motolo recibió una probation en el marco de una causa judicial iniciada tras la difusión de un video en el que aparecía efectuando disparos con armas de fuego en el barrio 31 bis de la Ciudad de Buenos Aires.
Un influencer fue sancionado tras aparecer disparando armas en un video viral
La resolución alcanzó a Santiago Motolo, quien además deberá donar dinero al Hospital Garrahan, realizar tareas comunitarias y participar de acciones de prevención sobre el uso de armas.
La investigación comenzó luego de que se viralizara una grabación donde se observaba a tres jóvenes manipulando y disparando armas. A partir de ese material, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 11 avanzó con las actuaciones correspondientes.
Según trascendió, las tareas investigativas permitieron identificar a Motolo como una de las personas que realizó disparos durante el denominado “tour por la villa 31”, contenido que había sido compartido en redes sociales.
Las condiciones impuestas
Como parte del acuerdo judicial, el influencer debió grabar un video de concientización sobre los riesgos del uso de armas de fuego. El contenido ya fue difundido a través de las redes sociales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
Además, deberá cumplir con otras medidas establecidas en la probation:
- Donar $1.000.000 al Hospital Garrahan
- Publicar dos videos de prevención y concientización
- Participar de un taller sobre “Comportamiento Ciudadano”
- Realizar 30 horas de trabajos comunitarios
Estas disposiciones forman parte de las condiciones acordadas para suspender el proceso judicial.
El objetivo de la medida
Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que la decisión se enmarca en una lógica de justicia restaurativa, buscando que parte de la reparación del daño se concrete a través del mismo medio en el que se produjo el hecho: las redes sociales.
En ese sentido, remarcaron la importancia de utilizar el alcance del influencer para generar mensajes de prevención y concientización, especialmente entre jóvenes.
Por otro lado, los otros dos jóvenes que aparecían en el video también fueron imputados por delitos relacionados con la tenencia y portación ilegítima de armas de fuego.