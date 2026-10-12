La actriz estadounidense Selma Blair recibió una citación judicial que la acusa de agresión tras supuestamente atacar a los auxiliares de vuelo.
Arrestaron a Selma Blair tras una pelea en un avión que terminó con dos tripulantes heridos
La actriz fue acusada de agresión el domingo por la noche tras el incidente en un vuelo de Delta Airlines con destino a Nueva York y luego fue trasladada al hospital junto a uno de los auxiliares que atacó.
La estrella de Legalmente Rubia es investigada por el FBI tras un presunto altercado en un vuelo de Delta Air Lines de Los Ángeles a Nueva York.
Funcionarios del aeropuerto informaron que el domingo respondieron a una llamada sobre un pasajero que se comportaba de forma agresiva durante el vuelo. Dos auxiliares de vuelo resultaron heridos y uno fue trasladado al hospital, según informó la Autoridad Portuaria de Nueva York.
Blair, de 54 años, quien también protagonizó Hellboy y Cruel Intentions, fue arrestada y llevada al hospital. Su publicista declaró que había sufrido una emergencia médica que derivó en la conducta denunciada.
"Tras aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable", declaró su representante.
La causa judicial en Nueva York
El lunes, una fuente de las fuerzas del orden federales informó que Blair había recibido una citación por un cargo de agresión dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos.
Según la fuente, deberá comparecer ante el tribunal de infracciones menores de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, pero aún no se ha fijado una fecha.
El incidente ocurrió alrededor de las 23:00 hora local a bordo del vuelo 938 de Delta Airlines.
La tripulación de vuelo supuestamente inmovilizó a Blair durante el vuelo. En las grabaciones de audio del control de tráfico aéreo obtenidas por CBS, se escucha al piloto pidiendo personal médico que acudiera al avión, alegando que Blair tenía "la nariz ensangrentada y algunas marcas de mordeduras".
Un portavoz de Delta Air Lines declaró que las fuerzas del orden intervinieron cuando el vuelo llegó al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, y que el incidente no tuvo ningún impacto operativo en el vuelo.
"Delta tiene tolerancia cero ante comportamientos indisciplinados o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y tripulación siempre es lo primero", declaró Delta Air Lines en un comunicado.
Blair se retiró en gran medida del trabajo cinematográfico tras su diagnóstico de esclerosis múltiple (EM) en 2018 , y años después declaró a la BBC que culpaba a la enfermedad de haber "destruido mi carrera" porque "tuve que dejar de trabajar".
En 2021, anunció que estaba en remisión de la enfermedad.
Un antecedente similar en 2016
En 2016, tuvo otro incidente durante un vuelo, después de que un arrebato de ira provocado por el estado de embriaguez obligara a dos enfermeras a reducirla a bordo.
Blair emitió una disculpa pública tras el incidente. Dijo que accidentalmente mezcló su medicamento con alcohol y que "cometió un gran error" que le provocó un desmayo y la llevó a "decir y hacer cosas de las que se arrepiente profundamente".
"Soy un ser humano imperfecto que comete errores y me siento muy avergonzada por este incidente. Lo siento muchísimo", dijo en aquel momento.
Los medios estadounidenses informaron en aquel momento que la actriz gritaba sin control y que las enfermeras tuvieron que incorporarla con una almohada y administrarle oxígeno para calmarla.
Cuando el vuelo procedente de México aterrizó en Los Ángeles, la bajaron del avión en camilla y la trasladaron al hospital.