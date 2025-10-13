Taylor Swift anunció una docuserie y una nueva película de su gira Eras Tour
La artista estadounidense confirmó en redes que el 12 de diciembre llegarán los dos primeros episodios de “El Fin de una Era” y la película completa de su último show en Vancouver. El material estará disponible por Disney+.
Taylor Swift cerró su gira con un show final en Vancouver ante más de 50.000 personas. Foto: Reuters
Taylor Swift volverá a emocionar a sus fans con dos nuevos contenidos exclusivos. La cantante anunció que el 12 de diciembre estrenará una docuserie de seis capítulos y una nueva película de concierto basada en el último show de su gira “The Eras Tour”, realizado en Vancouver.
Ambos materiales estarán disponibles por la plataforma Disney+, en lo que será una suerte de cierre audiovisual para una de las giras más exitosas de la historia de la música pop.
El “Fin de una Era” en streaming
La serie documental se titula “El Fin de una Era” y contará con dos estrenos semanales. Abarcará los 149 shows que ofreció la artista en todo el mundo a lo largo de 21 meses, incluyendo sus presentaciones en Buenos Aires en noviembre de 2023.
“El Fin de una Era” se estrena el 12 de diciembre con los dos primeros episodios. Foto: Reuters
Ese mismo día, también se podrá ver “Taylor Swift: The Eras Tour - The Final Show”, grabada en el estadio BC Place de Vancouver y con una particularidad: incluye canciones de su álbum “The Tortured Poets Department”, ausentes en versiones anteriores del tour.
Una mirada íntima a dos décadas de carrera
En el anuncio, publicado en sus redes, Taylor explicó que buscó documentar la etapa más intensa de su vida artística: “Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante de nuestras vidas”.
El anuncio llega poco después del lanzamiento de su duodécimo disco de estudio, “The Life of a Showgirl”, que homenajea el glamour, la teatralidad y el drama de su carrera. La artista grabó un podcast con su pareja, Travis Kelce, para profundizar sobre el nuevo proyecto.
La nueva película de concierto incluye temas de Tortured Poets Department. Foto: Reuters
Una era que marcó récords en la música mundial
“The Eras Tour” fue un fenómeno global que recaudó más de 2.000 millones de dólares en boletería y ventas asociadas, superando cifras históricas de la industria. En Argentina, Swift se presentó en tres noches consecutivas en el estadio Monumental de River Plate, con localidades agotadas.
La serie documental y la película final prometen mostrar tanto el costado íntimo como el despliegue artístico de la cantante más influyente de la actualidad, consolidando su figura como ícono cultural de esta generación.
