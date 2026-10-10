"Me daba vergüenza"

Wanda Nara y Agustín Bernasconi revelaron cómo fue rodar las escenas íntimas de su nueva película

La mediática y el actor detallaron los desafíos detrás de la comedia romántica '¿Querés ser mi hijo?'. Contaron cómo trabajaron con una coach de intimidad y qué cuidados especiales hubo en el set durante las tomas más delicadas.