Wanda Nara volvió a compartir un momento íntimo de su vida personal y dejó ver cómo atraviesa su relación con Martín Migueles. A la distancia, la pareja encontró una forma especial de mantenerse conectada a través de gestos cargados de afecto.
Wanda Nara reveló el tierno gesto de Martín Migueles a la distancia
La empresaria compartió en redes el obsequio que recibió mientras cumple compromisos en Uruguay y dejó ver cómo sostienen el vínculo pese a los kilómetros.
Mientras cumple compromisos laborales en Uruguay, la empresaria recibió una sorpresa enviada desde Buenos Aires. A través de sus historias de Instagram, mostró la escena: sobre la cama de su habitación había un gran oso de peluche, flores frescas y varias bolsas de regalo.
El detalle que más llamó la atención fue una tarjeta escrita a mano por su pareja, con un mensaje que reflejó el vínculo entre ambos: “Este oso te abraza por mí mientras estamos lejos, así no me extrañás tanto, aunque yo a vos sí”.
El amor a la distancia
La distancia geográfica no parece afectar a la pareja. Mientras Wanda permanece fuera del país por trabajo, Migueles continúa en la Argentina. Sin embargo, ambos sostienen el vínculo a través de pequeños gestos y muestras de cariño que buscan acortar los kilómetros.
Este tipo de detalles se convirtió en una forma de mantener viva la conexión, incluso en medio de agendas laborales exigentes.
Una mirada personal sobre el amor
En otra publicación, Wanda compartió una reflexión que dejó ver su forma de vivir las relaciones. “Soy muy antigua en el amor. Mi amor, gracias por cuidarnos a todos. Y cuidarme a la distancia con todo lo que amo”, expresó.
Con ese mensaje, la empresaria dejó en claro que valora la atención, el cuidado y los gestos cotidianos como pilares fundamentales en su vínculo.