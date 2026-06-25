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Aprehendieron a dos adolescentes que circulaban armados en bicicleta

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico tras una denuncia al 911. Los menores circulaban en bicicleta por calle Leumann 6500 y llevaban consigo dos armas de fabricación casera que se encontraban cargadas.

Las armas se encontraban municionadas al momento del secuestro. Foto: GentilezaLas armas se encontraban municionadas al momento del secuestro. Foto: Gentileza
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Dos adolescentes de 16 años fueron aprehendidos por personal del Comando Radioeléctrico de Santa Fe, luego de un procedimiento realizado en el sector norte de la ciudad capital donde se secuestraron dos armas de fuego de fabricación casera que, según las primeras actuaciones, se encontraban cargadas.

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El operativo tuvo su origen a partir de un llamado ingresado a la Central de Emergencias 911. La comunicación alertaba sobre la presencia de dos jóvenes que se desplazaban en bicicleta por la zona de calle Leumann al 6500 y que presuntamente portaban armas de fuego.

Con los datos aportados por el denunciante, los uniformados iniciaron un patrullaje preventivo por distintos sectores del barrio. Tras recorrer varias cuadras lograron localizar a dos adolescentes cuyas características físicas y de vestimenta coincidían con las descriptas en el aviso recibido.

"Tumberas"

Una vez interceptados, los agentes procedieron a realizar una requisa de seguridad. Durante el procedimiento hallaron en poder de los menores dos armas de fabricación casera, comúnmente conocidas como "tumberas".

Imagen ilustrativa. Policía de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel FabatíaImagen ilustrativa. Policía de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía

Fuentes policiales indicaron que ambos elementos se encontraban municionados al momento del secuestro, circunstancia que incrementó la preocupación de los investigadores respecto del potencial riesgo que representaban.

Las armas fueron inmediatamente incautadas y remitidas para las pericias técnicas correspondientes, las cuales permitirán determinar sus características, funcionamiento y capacidad de disparo.

Traslado a sede policial

Por su parte, los adolescentes fueron trasladados a sede policial junto con los elementos secuestrados para continuar con las actuaciones procesales de rigor. Del procedimiento tomó intervención la autoridad judicial competente en materia de menores, que deberá definir los pasos a seguir en el marco de la investigación.

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El episodio vuelve a poner en evidencia una problemática que preocupa a las autoridades: la circulación de armas de fabricación artesanal entre jóvenes y adolescentes, elementos que, pese a su construcción precaria, pueden ocasionar lesiones graves o incluso consecuencias fatales.

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