Violencia en Santa Fe

Se negó a entregar el celular y el ladrón lo atacó a tiros en barrio San Agustín

Un joven de 23 años fue interceptado por un motociclista armado que intentó despojarlo de su teléfono. Tras resistirse y escapar corriendo, recibió un disparo que le provocó una lesión en la región glútea. La Policía trabaja para identificar al agresor.