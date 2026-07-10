Un joven de 23 años resultó herido de un disparo durante un intento de robo ocurrido en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe. El hecho se produjo en la intersección de Pasaje Fray de las Casas y Ex Combatientes de Malvinas, en jurisdicción de la Comisaría Séptima, barrio San Agustín, y es investigado como un episodio de Robo calificado con el empleo de arma de fuego.
Se negó a entregar el celular y el ladrón lo atacó a tiros en barrio San Agustín
Un joven de 23 años fue interceptado por un motociclista armado que intentó despojarlo de su teléfono. Tras resistirse y escapar corriendo, recibió un disparo que le provocó una lesión en la región glútea. La Policía trabaja para identificar al agresor.
La víctima fue identificada como F. B., de 23 años, quien sufrió una herida de bala en el glúteo derecho luego de intentar escapar del delincuente que lo interceptó.
Según pudo reconstruirse a partir de las actuaciones judiciales y policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 20 del jueves. El damnificado manifestó que se encontraba en la mencionada esquina cuando fue abordado por un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta.
Disparos en la calle
De acuerdo con su relato, el desconocido le exigió la entrega del teléfono celular. Ante la negativa, el asaltante efectuó un primer disparo al aire con fines intimidatorios. Lejos de acceder al robo, el joven emprendió la fuga corriendo, instante en el que el agresor volvió a accionar el arma. Esta vez el proyectil impactó sobre el glúteo derecho de la víctima.
Tras el ataque, el delincuente escapó del lugar, mientras que B. fue asistido por un familiar que lo trasladó en un vehículo particular hasta el Hospital Iturraspe, donde recibió atención médica.
Peritajes en el lugar
Ya durante la noche, alrededor de la medianoche, especialistas de la Policía de Investigaciones llevaron adelante las tareas periciales en la escena del hecho. Como es de práctica los peritos realizaron relevamientos del lugar, mientras que personal de Balística buscó vainas servidas u otros elementos de interés para la investigación.
Otro dato que complicaría el esclarecimiento del caso es que no se habrían detectado cámaras (ni públicas ni privadas), en las inmediaciones de la escena, por lo que la eventual aparición de testigos sería vital para el aporte de información clave.
Hasta el momento, el agresor permanece sin identificar y no se habían informado detenciones vinculadas con el hecho.