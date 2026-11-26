Combate al narcotráfico

Gobierno asegura que seguirá derribando e inactivando bunkers

Durante una conferencia de prensa en barrio Pompeya, la vocera provincial Virginia Coudannes ratificó que el derribo y la inactivación de inmuebles vinculados con la venta de drogas forman parte de una estrategia que continuará. La funcionaria destacó los resultados obtenidos en la capital santafesina, Rosario y otros departamentos, y sostuvo que el objetivo es recuperar el control territorial y avanzar hacia la pacificación de los barrios.