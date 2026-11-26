El Gobierno de Santa Fe presentó el derribo de cuatro inmuebles vinculados con investigaciones por comercialización de estupefacientes como una señal de endurecimiento de su política contra el microtráfico. Al respecto, Virginia Coudannes, calificó el procedimiento como “el shock que necesitaba la ciudad de Santa Fe en materia de derribo de búnkeres y de comercialización de estupefacientes”.
Gobierno asegura que seguirá derribando e inactivando bunkers
Durante una conferencia de prensa en barrio Pompeya, la vocera provincial Virginia Coudannes ratificó que el derribo y la inactivación de inmuebles vinculados con la venta de drogas forman parte de una estrategia que continuará. La funcionaria destacó los resultados obtenidos en la capital santafesina, Rosario y otros departamentos, y sostuvo que el objetivo es recuperar el control territorial y avanzar hacia la pacificación de los barrios.
La vocera del Ejecutivo provincial, destacó que el operativo es resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía de Investigaciones (PDI).
Según explicó, las investigaciones incluyen allanamientos realizados durante marzo y junio de este año, que derivaron en detenciones, secuestro de estupefacientes y recolección de elementos considerados de interés para las causas.
La intervención de este jueves representa, además, un nuevo capítulo de una estrategia que la administración de Maximiliano Pullaro pretende sostener en el tiempo. Coudannes aseguró que el mandatario provincial no tiene previsto abandonar esta modalidad de intervención sobre inmuebles relacionados con el narcomenudeo.
Provincia suma 161 búnkers derribados
Durante su exposición, Coudannes informó que, con los procedimientos concretados hasta el momento, ya son 161 los búnkers derribados en todo el territorio santafesino.
En ese contexto, precisó que la ciudad de Santa Fe registra 10 inmuebles dados de baja, mientras que en el departamento Castellanos se contabilizan otras 15 inactivaciones, además de las intervenciones realizadas en Rosario y distintas localidades.
“Esta es una política de la que el gobernador Maximiliano Pullaro no va a desistir, en el objetivo del control del territorio y de la pacificación, porque esto forma parte de esta estrategia”, sostuvo la vocera.
La funcionaria también dejó en claro que no todas las intervenciones necesariamente terminan con una demolición. En algunos casos, explicó, las investigaciones permiten avanzar con la inactivación de los lugares señalados como puntos de comercialización de drogas, sin que resulte indispensable llegar a su derribo.
“Esta es una agenda que va para adelante: entendemos que hay diferentes lugares y puntos donde requieren no solo el derribo, sino la inactivación también, consecuentemente con todas las investigaciones que ya se vienen realizando”, agregó.
Objetivos priorizados
Detrás de cada procedimiento existe una tarea previa de inteligencia criminal, recolección de información y actuaciones judiciales. En ese sentido, el fiscal del MPA y vicejefe territorial de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, Estanislao Giavedoni, explicó que estas investigaciones forman parte de los objetivos priorizados del organismo.
El funcionario reconoció que se trata de procesos intensos, que no se agotan con los allanamientos ni con las primeras resoluciones judiciales. En este caso particular, señaló que fue necesario atravesar una segunda instancia de apelación para obtener la confirmación del fallo que finalmente permitió avanzar con el derribo.
Giavedoni advirtió, además, que alrededor de estos puntos de venta suelen aparecer otras problemáticas que exceden la comercialización de estupefacientes.
Mencionó situaciones de usurpación, violencia de género y presencia de menores, circunstancias que obligaron a dar intervención a la Secretaría de Niñez provincial y a equipos de la Municipalidad para garantizar que el lugar llegara completamente desalojado a la jornada de demolición.
La importancia del 911
Otro de los aspectos destacados durante la conferencia fue el papel que cumplen las denuncias de los vecinos. Coudannes reveló que el procedimiento tuvo su origen en llamados realizados al sistema de emergencias 911 y aprovechó la ocasión para insistir en la importancia de la participación ciudadana. “Necesitamos dar respuesta a los vecinos”, afirmó.
En esa línea, remarcó que las comunicaciones pueden realizarse de manera anónima, sin necesidad de proporcionar datos personales. “No les van a pedir su nombre ni su DNI para poder trasladar esta información”, aseguró.
La vocera explicó que esos aportes permiten activar investigaciones, inspecciones y tareas de observación a cargo de la PDI, en coordinación con el MPA. También defendió el funcionamiento del sistema de emergencias y sostuvo que las inversiones en patrulleros, tecnología y recursos investigativos permiten transformar las denuncias en intervenciones concretas.
Vecinos valientes
“El 911 es un recurso fundamental, es el corazón del sistema de la seguridad pública de la provincia de Santa Fe”, expresó.
Giavedoni destacó el compromiso de quienes se animan a denunciar. “La participación de los valientes vecinos es clave: que llaman al 911”, manifestó. Luego insistió en que las identidades son resguardadas y pidió a la población que aporte información cuando detecte situaciones vinculadas con la venta de drogas. “Vamos a estar ahí para protegerlos y brindando este tipo de respuestas”, aseguró.
De la actividad también participaron el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte; la fiscal del MPA Gabriela Arri; y la directora de la PDI, Alejandra Carrizo, entre otras autoridades.
La apuesta oficial consiste en combinar denuncias ciudadanas, investigaciones criminales y resoluciones judiciales para intervenir sobre los espacios utilizados para la comercialización de drogas.
El desafío, más allá de las demoliciones y de las cifras exhibidas, será sostener esas intervenciones en el tiempo y evitar que los puntos desactivados vuelvan a convertirse en escenarios de actividad delictiva.