"Escruche"

"Se llevaron todos nuestros ahorros": el drama de una familia víctima de un robo en Laguna Paiva

La víctima regresó de trabajar y descubrió que delincuentes habían ingresado a su vivienda tras forzar una puerta trasera. Los autores escaparon con dinero en pesos y dólares que la familia guardaba como fruto de años de esfuerzo, sin llevarse otros objetos de valor.