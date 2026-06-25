La imagen que encontró al regresar a su casa fue suficiente para comprender que algo grave había ocurrido. Eran poco después de las 20.30 del miércoles cuando una vecina de Laguna Paiva regresó a su domicilio tras cumplir con su jornada laboral. Apenas ingresó al inmueble descubrió que desconocidos habían violentado una puerta trasera y habían ingresado a la vivienda durante su ausencia.
"Se llevaron todos nuestros ahorros": el drama de una familia víctima de un robo en Laguna Paiva
La víctima regresó de trabajar y descubrió que delincuentes habían ingresado a su vivienda tras forzar una puerta trasera. Los autores escaparon con dinero en pesos y dólares que la familia guardaba como fruto de años de esfuerzo, sin llevarse otros objetos de valor.
El hecho, encuadrado en la modalidad conocida como "escruche" —robos cometidos en viviendas cuando sus moradores no se encuentran presentes— terminó con la sustracción de todos los ahorros familiares, dinero que la víctima guardaba en pesos y dólares.
"Cuando llegué me encontré con que me habían entrado a robar", relató la mujer en diálogo con El Litoral.
Por el patio trasero
Según explicó, los delincuentes accedieron por el patio trasero tras saltar un tapial perimetral. Una vez allí, forzaron una puerta de aluminio ubicada en la parte posterior de la vivienda.
"Rompieron toda la parte de abajo de la puerta. Después abrieron las rejas y se metieron por un espacio muy pequeño", recordó.
La propiedad es habitada por la entrevistada y su abuela. Ambas se encontraban trabajando al momento del robo. La mujer había salido de su hogar alrededor de las 17.30, mientras que su familiar se había retirado incluso antes debido a las actividades comerciales que desarrollan en la ciudad.
Con la casa vacía, los intrusos actuaron con absoluta tranquilidad. Sin embargo, un detalle llamó especialmente la atención de la víctima. A diferencia de otros robos donde los delincuentes suelen revolver cada ambiente en busca de objetos de valor, en esta ocasión parecían dirigirse a un objetivo específico.
En la habitación de su abuela quedaron algunas prendas y cajas fuera de lugar, aunque sin daños materiales. En cambio, en el dormitorio de la joven prácticamente no había señales de búsqueda.
Fueron directo a la plata
"Estaba todo intacto. Lo único que hicieron fue dejar arriba de la cama la caja donde estaba guardado el dinero. Se llevaron solamente la plata", contó.
Los ladrones ignoraron otros elementos presentes en la vivienda y escaparon únicamente con el efectivo. La damnificada evitó precisar el monto sustraído, aunque admitió que se trataba de los ahorros acumulados por ambas durante años de trabajo. "Se llevaron todos nuestros ahorros, en pesos y en dólares", resumió.
Tras el descubrimiento del hecho se radicó la denuncia correspondiente. En la vivienda trabajó personal policial y también efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizaron las actuaciones de rigor en procura de obtener indicios que permitan identificar a los autores.
Más allá del perjuicio económico, la mujer aseguró que la principal consecuencia del episodio es la pérdida de tranquilidad. "Nos robaron el dinero, pero también nos robaron la tranquilidad. Ya no podés dormir tranquila ni dejar tu casa sin miedo", expresó.
Muchos robos en Laguna Paiva
La vecina sostuvo además que el caso no constituye un episodio aislado. Por el contrario, describió un escenario de creciente preocupación entre los habitantes de Laguna Paiva.
"La inseguridad es un desastre. Ya no se puede confiar en nadie. Todos los días se meten en una casa distinta", afirmó. Como ejemplo, señaló que apenas horas después de sufrir el robo, otra vivienda ubicada a pocas cuadras de la suya también fue blanco de delincuentes.
La casa atacada se encuentra en la zona urbana de la ciudad, frente a la Escuela de Educación Técnica Profesional. Un sector que históricamente fue considerado tranquilo por los vecinos. "Viví toda mi vida acá. Antes era muy distinto", recordó.
Mientras la investigación intenta avanzar para esclarecer el hecho, el reclamo de la familia apunta a una mayor presencia preventiva y respuestas concretas frente a una problemática que, según denuncian los propios habitantes, viene creciendo desde hace tiempo.
"Esperamos que alguien pueda hacer algo. Sentimos que nos dieron vuelta la cara", concluyó la víctima.