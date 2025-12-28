Una mujer fue asesinada a puñaladas mientras caminaba por Lomas del Mirador

Un brutal crimen ocurrido en plena vía pública conmocionó a la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, donde una mujer fue asesinada a puñaladas mientras caminaba por la calle. El ataque se produjo a plena luz del día y el agresor logró darse a la fuga, por lo que es intensamente buscado por la Policía.
El hecho generó una profunda consternación entre los vecinos de la zona, que se encontraron con un importante despliegue policial tras el violento episodio.
Los vecinos llamaron al 911.Créditos: Pablo Aguirre.
El ataque en la calle
Según informaron fuentes policiales, la víctima caminaba sola por la intersección de dos calles del barrio cuando fue interceptada por un hombre que, sin mediar palabra, la atacó con un arma blanca. El agresor le asestó varias puñaladas en el cuello y el pecho, provocándole heridas de extrema gravedad.
Tras el ataque, el sospechoso escapó rápidamente del lugar, mientras la mujer quedó tendida en la vía pública. Vecinos que escucharon gritos y ruidos salieron de sus viviendas y dieron aviso inmediato al servicio de emergencias.
Personal policial y una ambulancia arribaron al lugar pocos minutos después del llamado al 911. Los médicos constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales y confirmaron su fallecimiento como consecuencia de las lesiones sufridas.
La zona fue rápidamente cercada para permitir el trabajo de la Policía Científica, que realizó las primeras pericias y recolectó evidencias en la escena del crimen. El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia correspondiente.
Personal policial y una ambulancia arribaron al lugar. Crédito: Pablo Aguirre.
Investigación en curso
La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que ordenó una serie de medidas para intentar reconstruir lo sucedido e identificar al responsable. Entre las principales líneas de investigación se encuentra el análisis de cámaras de seguridad del barrio, que podrían haber registrado los movimientos del agresor antes y después del ataque.
De acuerdo con los primeros datos recabados, la víctima conservaba sus pertenencias, por lo que en principio se descarta la hipótesis de un robo. Los investigadores trabajan para determinar si existía algún vínculo previo entre la mujer y el atacante o si se trató de un ataque sorpresivo.
Tras el crimen, familiares de la mujer se presentaron en el lugar y fueron asistidos por personal policial y equipos de contención. La identidad de la víctima fue confirmada durante las primeras horas de la investigación, mientras la Justicia avanza con la toma de testimonios a allegados y vecinos.
El hecho ocurrió en una zona residencial, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes del barrio, quienes manifestaron su temor por la violencia del ataque y la impunidad inicial del agresor.
El asesinato generó una fuerte conmoción en Lomas del Mirador y reavivó el reclamo por mayor seguridad en la vía pública. Vecinos expresaron su indignación por la brutalidad del hecho y reclamaron una pronta detención del responsable.
Mientras continúa la búsqueda del sospechoso, la Justicia avanza con las pericias y declaraciones para esclarecer el crimen. El caso permanece bajo investigación y se esperan avances en las próximas horas que permitan dar con el autor del ataque y determinar el móvil del homicidio.