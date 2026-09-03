Barrio Nueva Pompeya

Ordenaron demoler un búnker de drogas levantado en un terreno de la Municipalidad de Santa Fe

El juez José Luis García Troiano dispuso la destrucción de cuatro construcciones precarias ubicadas en San Juan y Larrea, donde la Fiscalía acreditó una actividad vinculada al narcomenudeo que persistió después de dos allanamientos. El predio pertenece al municipio y se encuentra usurpado.