Un importante hecho de inseguridad se registró durante la mañana de este martes 11 de agosto en Susana, departamento Castellanos, donde delincuentes ingresaron a la vivienda del presidente comunal Jorge Perino y sustrajeron una importante cantidad de elementos.
Increíble: en pleno festejo patronal le desvalijaron la casa del presidente comunal de Susana
Los delincuentes habrían forzado uno de los accesos, se llevaron numerosos elementos de valor y provocaron destrozos dentro de la vivienda. La PDI trabaja para identificar a los autores.
De acuerdo con información a la que se pudo acceder, el episodio ocurrió mientras el mandatario comunal se encontraba participando de las actividades previstas por los festejos patronales de la localidad.
Aprovechando que la vivienda se encontraba sin moradores, los autores habrían logrado ingresar tras forzar uno de los accesos, presuntamente utilizando un cortafierros.
Importante robo y destrozos en el interior
Una vez dentro, los delincuentes recorrieron distintos sectores de la propiedad y se apoderaron de numerosos objetos de valor.
Hasta el momento no existe una información oficial y precisa sobre la totalidad de los elementos faltantes. Sin embargo, fuentes consultadas señalaron extraoficialmente que entre lo sustraído habría una importante suma de dinero en dólares.
En ese sentido, trascendió una cifra cercana a los 100.000 dólares, aunque ese monto no fue confirmado oficialmente y deberá ser determinado durante el avance de la investigación.
Más allá de las pérdidas materiales, este medio pudo conocer que los autores también provocaron importantes destrozos dentro de la vivienda, generando daños en diferentes ambientes.
La PDI realizó pericias y revisará cámaras
Una vez descubierto el robo, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se presentó en el domicilio de Perino y comenzó con las actuaciones correspondientes.
Los investigadores realizaron un relevamiento del lugar, pericias dactilares y otras tareas técnicas, mientras que también se prevé el análisis de cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir los movimientos de los delincuentes.
Por el momento no trascendieron datos sobre posibles sospechosos ni detenciones y la investigación continúa para establecer cómo se produjo el ingreso, determinar con precisión qué elementos fueron sustraídos e identificar a los responsables.