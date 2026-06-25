La designación del fiscal Ignacio Orio para investigar el presunto fraude que rodea a la Mutual Libertad de Nelson abrió una nueva etapa en una causa que mantiene en vilo a decenas de ahorristas de distintas localidades del centro-norte santafesino.
Tensión por la desaparición de ahorros depositados en la mutual Libertad de Nelson
El fiscal Ignacio Orio quedó al frente de una investigación que comenzó tras la presentación de numerosas denuncias de ahorristas. La causa intenta establecer si existieron irregularidades en la administración de la entidad y reconstruir el recorrido del dinero cuya desaparición denuncian los asociados.
Mientras la Justicia comienza a reunir elementos para determinar qué ocurrió con los fondos depositados en la entidad, crecen los reclamos de asociados que aseguran no poder recuperar sus ahorros y exigen respuestas sobre el destino del dinero.
Uno de ellos es Héctor Beltrán, vecino de la región y uno de los denunciantes que impulsan la investigación penal.
"Cuando fui a retirar no había nada"
La situación se desencadenó tras la muerte (suicidio) de Osvaldo José Leiva, presidente de la mutual, ocurrida el pasado 4 de junio. A partir de entonces, la institución dejó de operar normalmente y numerosos asociados comenzaron a advertir dificultades para acceder a los fondos que habían depositado.
Sin embargo, según relatan algunos damnificados, los problemas habrían comenzado varios meses antes.
Beltrán sostuvo que los primeros inconvenientes aparecieron cuando pequeños ahorristas intentaron retirar dinero y comenzaron a recibir respuestas evasivas. "Te decían que volvieras mañana, la semana siguiente o más adelante", recordó.
Con el paso de las semanas, los rumores sobre un posible faltante de fondos comenzaron a extenderse por la localidad.
El denunciante aseguró que mantenía depósitos en la mutual desde hacía años y que, hasta entonces, nunca había tenido inconvenientes para operar. Como muchos otros vecinos, eligió la entidad por cercanía, confianza y las facilidades que ofrecía para administrar ahorros y acceder a servicios financieros. Pero hoy la realidad es otra.
Sin respuestas
En ese contexto, los ahorristas reclaman que la investigación avance sobre toda la estructura administrativa de la institución y no se limite exclusivamente a la figura de su fallecido presidente.
Beltrán cuestionó particularmente el silencio de quienes tenían responsabilidades formales dentro de la conducción de la entidad, especialmente en áreas vinculadas al manejo de fondos. "La primera que tendría que explicar qué pasó es la tesorería", sostuvo.
No obstante, tales afirmaciones forman parte de las sospechas y planteos expresados por los denunciantes y deberán ser corroboradas —o descartadas— por la investigación judicial en curso.
Por otra parte, el ahorrista también manifestó dudas respecto de las circunstancias que rodearon la muerte de Leiva, al considerar que existen aspectos que merecen ser esclarecidos. "Todo eso debería investigarse", expresó.
Miles de millones
Mientras tanto, la causa judicial comienza a tomar volumen. Según estimaciones de los propios damnificados, ya sería mas de un centenar las personas que recurrieron a abogados para iniciar acciones judiciales. Muchos de ellos residen en Nelson, aunque también habría afectados de localidades vecinas que operaban habitualmente con la mutual.
La preocupación trasciende el ámbito económico. Para numerosos vecinos, la Mutual Libertad fue durante años una institución estrechamente vinculada a la vida social y deportiva de la comunidad. Por eso, el posible faltante de fondos no sólo genera incertidumbre patrimonial sino también una profunda conmoción institucional.
Ahora será tarea del Ministerio Público de la Acusación determinar si existió una administración irregular de los recursos, establecer responsabilidades y reconstruir el recorrido del dinero cuya desaparición denuncian los ahorristas.
Por el momento, las respuestas siguen siendo escasas. Las preguntas, en cambio, se multiplican.