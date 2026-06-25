Presunto desfalco millonario

Tensión por la desaparición de ahorros depositados en la mutual Libertad de Nelson

El fiscal Ignacio Orio quedó al frente de una investigación que comenzó tras la presentación de numerosas denuncias de ahorristas. La causa intenta establecer si existieron irregularidades en la administración de la entidad y reconstruir el recorrido del dinero cuya desaparición denuncian los asociados.