Los tribunales de la ciudad de Santa Fe tendrán un segundo semestre cargado de juicios que buscarán dar respuesta a algunos de los episodios más violentos y resonantes de los últimos años.
Prevén 49 juicios para el segundo semestre de 2026
Homicidios con trasfondo narco, abusos sexuales y un resonante caso del juego clandestino online marcarán el ritmo de los tribunales santafesinos durante el resto del año.
El cronograma diagramado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Primera Instancia abarca desde mediados de julio hasta finales de diciembre de 2026, y prevé la realización de 49 debates orales en los que se ventilarán causas que van desde la inseguridad barrial hasta complejas tramas de delincuencia organizada.
La mayoría de estos procesos juzgarán la posible comisión de delitos contra la integridad sexual y homicidios dolosos, muchos de los cuales cuentan con pedidos de pena que superan los veinte años de prisión efectiva.
Este 14 de julio comenzará el primero de los 49 juicios agendados. A partir de allí, se sucederán debates de alto impacto, donde se revisarán hechos de sangre ocurridos en distintas zonas de la capital provincial.
Homicidios
Entre los juicios más esperados se encuentra el del hombre acusado de haber apuñalado a un vecino del barrio Santa Rosa de Lima cuando éste se resistía a un robo, en abril de 2021. A mediados de agosto comenzará el debate que tendrá como protagonista a Alessandro Roldán, quien se enfrentará a un pedido de condena a 29 años de prisión.
Otro proceso que captará la atención es el de la autodenominada banda "La Mafia Matando Pulgas" (LAMMP), conocida por una seguidilla de ataques en 2022 que incluyen el tiroteo a la salida de un boliche en avenida Alem y el asesinato de un transportista en barrio Chalet.
La fiscalía pedirá que dos de sus miembros, Leonardo Darriba y Laureano Ruiz Díaz, sean condenados hasta a 30 años de prisión. El debate comenzará el 11 de septiembre.
En octubre se debatirá la responsabilidad de Cristian Cisneros por el asesinato de Federico "Loquillo" Ruiz Díaz, acribillado de ocho disparos tras una pelea en un pool de barrio La Tablada en 2023, con un pedido de pena de 25 años.
Hacia finales de año, en diciembre, será el turno de Juan De La Cruz Luque, acusado de haber asesinado a Kevin Schneider de una patada en la cabeza durante un partido de fútbol amateur en agosto de 2022 en barrio San Agustín II. Pedirán que sea condenado a 20 años tras las rejas.
Abusos, juego ilegal y otros delitos
El grueso de la planilla de la OGJ está compuesto por delitos contra la integridad sexual, con más de veinte juicios programados. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pedirá penas que van desde los 7 hasta los 28 años de prisión.
Mención aparte merece el juicio por juego clandestino on-line que comenzará el 15 de octubre y se extenderá, al menos, dos semanas. Se trata de la megacausa que permitió a la justicia provincial bloquear más de 300 sitios web y congelar activos en criptomonedas por más de 1.3 millones de dólares.
La investigación, incentivada por la Lotería de Santa Fe y el Ministerio de Educación, busca desarticular las redes que fomentan la ludopatía, especialmente entre adolescentes.
Finalmente, la agenda se completará con juicios por robos calificados, portación ilegítima de armas de fuego y delitos de defraudación. Si bien el cronograma siempre está sujeto a modificación, se espera que la vasta mayoría de los debates fijados para lo que resta de 2026 se concreten sin mayores alteraciones.