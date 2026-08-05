Crimen de Año Nuevo: condenaron al joven que apuñaló a un hombre mientras esperaban el inicio de 2024

A poco más de dos años y medio del trágico suceso que conmocionó a la localidad costera de San Javier, cuando un joven asesinó a otro de dos puñaladas durante la celebración el fin de 2023, la causa terminó en condena.
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Durante los últimos minutos de 2023, mientras varias familias estaban reunidas, una discusión escaló rápidamente y terminó en tragedia. Ahora, el agresor aceptó pasar 11 años en prisión.
Milton Orlando Lanche, de 24 años, fue sentenciado a 11 años de prisión de cumplimiento efectivo como autor del asesinato de Ezequiel Eliseo Cardozo. Intervino la jueza Susana Luna, luego de que el imputado firmara un juicio abreviado.
El caso tuvo gran repercusión en su momento, dado que Cardozo se convirtió en la primera víctima de homicidio en la provincia de Santa Fe en 2024, ya que falleció cerca de las 7 de la mañana.
Lanche, quien al momento del hecho tenía 21 años, fue detenido momentos después del ataque, luego de que las autoridades lograran interceptarlo en las cercanías de la escena del crimen con el arma utilizada.
La resolución del conflicto penal se alcanzó mediante un procedimiento de juicio abreviado realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los fiscales Francisco Cecchini y Pablo Lipowy y la defensora pública Virginia Segado presentaron el acuerdo ante la magistrada, que condenó a Lanche como autor del delito de “homicidio simple”.
Una discusión fatal
Los hechos que derivaron en la condena se remontan a la calurosa noche del domingo 31 de diciembre de 2023. Alrededor de las 23:20, en la intersección de Pasaje 21 de abril y calle Miquichises de la ciudad de San Javier, un grupo de personas -entre ellos la víctima y el victimario- se encontraba reunido esperando la llegada del nuevo año.
Fue en ese contexto de celebración que se desató una discusión entre Lanche y Cardozo, la cual escaló rápidamente hacia la violencia. Según la reconstrucción efectuada por la fiscalía, en medio del altercado, el ahora condenado tomó un cuchillo y atacó a Cardozo, asestándole dos puñaladas.
Los informes médicos precisaron que la víctima sufrió una herida punzocortante en el tórax y otra en la zona del abdomen. Tras el ataque, Cardozo fue auxiliado por sus familiares, quienes lo trasladaron de urgencia a un centro de salud local para recibir las primeras curaciones.
Dada la extrema gravedad del cuadro clínico, los profesionales médicos dispusieron su traslado inmediato al Hospital José María Cullen de la capital provincial. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario del efector santafesino, Ezequiel Cardozo falleció alrededor de las 7 de la mañana del lunes 1 de enero de 2024.
Mientras tanto, la policía había logrado secuestrar en la vía pública una cuchilla con restos de sangre que, según las pericias, fue el arma empleada para cometer el crimen.
Admisión de culpabilidad
Durante las etapas iniciales del proceso, la defensa de Lanche intentó plantear que la muerte de Cardozo fue producto de un exceso en la legítima defensa. Sin embargo, el juez penal Sebastián Szeifert descartó oportunamente esa posibilidad en las audiencias preliminares, convalidando la hipótesis de homicidio simple sostenida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Finalmente, Lanche decidió reconocer su responsabilidad penal por la autoría del delito y aceptar la imposición de la pena convenida. La Dra. Luna homologó el acuerdo, condenándolo a 11 años de prisión efectiva.